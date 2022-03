Des pompiers de l'Oise viennent en aide à leurs collègues ukrainiens

Des pompiers de l'Oise font parler "l'esprit de corps". Deux secouristes isariens et le vice-président du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), partent ce dimanche jusqu'à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour aller remettre directement du matériel à leurs collègues ukrainiens qui font face à la guerre déclenchée par la Russie le 24 février.

Les pompiers ont chargé le matériel pour l'Ukraine à bord de cette camionnette © Radio France - SDIS 60

Christophe Dietrich, vice président du SDIS de l'Oise Copier

"L'opération est partie du fait que le SDIS de l'Oise avait du matériel de premiers secours à disposition, qui allait être mis à la réforme ou qui allait être périmé d'ici un mois ou deux", détaille Christophe Dietrich. "Sachant que, comme la situation évolue très très vite là bas, il fallait être en capacité de partir assez rapidement. C'est pour cela qu'on a décidé de partir aujourd'hui, de manière à pouvoir garantir que, à l'arrivée demain, les sapeurs pompiers ukrainiens soient à la frontière pour que l'on puisse leur donner le matériel. Parce qu'on ne sait pas si ils pourront y avoir accès en fin ou en milieu de semaine."

On a la garantie que le matériel remis sera, le soir même sur le théâtre des opérations.

L'équipe isarienne va donc acheminer quinze mètres cube de matériel et les livrer directement à ses contacts sur place. Un "gros avantage", selon Christophe Dietrich. "On a la garantie que le matériel remis sera, le soir même sur le théâtre des opérations." Pour l'élu, pompier pendant près de 30 ans, cette opération témoigne de la solidarité entre secouriste et de "l'esprit de corps des pompiers."

Christophe Dietrich, vice-président du SDIS de l'Oise Copier

"C'est quelque chose qui dépasse les frontières", ajoute t-il. "On a décidé d'aller donner un coup de main aux collègues, quelque soit notre situation", explique le maire de Laigneville qui est aussi médecin et qui a annulé des rendez-vous. "Mes deux collègues eux partent sur leur repos. C'est comme ça que l'esprit de corps se traduit."