Des pompiers de l’Yonne bientôt sur les Champs Elysées

Une vingtaine d'hommes et de femmes s’entraînent en ce moment pour participer aux cérémonies du 14 juillet à Paris. Mais défiler en cadence : c'est tout un art. Dans l'Yonne, il y a 20 candidats pour 11 places.

Un groupe de 82 pompiers issus de toute la Bourgogne Franche Comté va défiler sur les champs Elysées pour la fête nationale. Des pompiers, volontaires à 80%, qui seront sélectionnés d’ici la fin du mois dans presque toutes les casernes de la grande région.

Pas trop petits, pas trop grands et pas de tatouages apparents

Les pompiers qui seront retenus doivent répondre à quelques critères physiques précis. Ils doivent mesurer entre 1 m 60 et 1 m 88. Ils ne doivent avoir ni piercings, ni tatouages apparents et les hommes doivent avoir les cheveux courts.

L’autre impératif, évidemment, c’est de savoir défiler. "Et c’est assez complexe", selon le colonel Vincent, directeur départemental adjoint des pompiers de l'Yonne.

Surtout pour les jeunes générations : "il fût un temps ou quasiment tous les garçons participaient aux forces armées dans notre service national" explique le pompier, "ce qui faisait que la plupart des garçons pratiquaient ce qu’on appelle l’ordre serré, c’est-à-dire le défilé en musique et parfois même en chantant".

Aujourd’hui, ce n’est plus une technique aussi largement répandue. En plus, les pompiers (à l’exception de ceux de Marseille et de Paris) ne sont pas des militaires. Axel, ex-soldat aujourd’hui pompier professionnel à Joigny, le constate dans un demi-sourire : "On n’a pas cette cohésion qui existe dans un corps militaire où il y a des moments de cérémonie obligatoires. Nous, on manœuvre et on fait des interventions, mais on ne s’entraîne pas à l’ordre serré !".

Levez le nez, bombez le torse : un soldat du feu, ça doit avoir de la gueule !

Alors pour marcher en cadence avec aisance, les pompiers de l’Yonne s’entraînent. D’arrache-pied. Depuis un bon mois et pendant encore quatre semaines, à raison d’un entrainement hebdomadaire.

Le colonel Hubert Tissier, délégué militaire départemental, avec deux défilés sur les Champs Elysées à son actif, leur a donné quelques conseils : "levez bien la tête ! Un soldat, un soldat du feu, doit avoir de la gueule ! Donc levez la tête, bombez le torse. Et regardez droit devant vous !…"

Pour ce militaire, le défilé du 14 juillet est un exercice très symbolique : "Vous faites tous la même chose, au même moment, en regardant dans la même direction, et en suivant le chef. Du plus petit au plus grand, dans tous les sens du terme, vous avancez dans un même objectif. C’est le plus bel exercice de cohésion qui soit."

Sur les 20 candidats de l'Yonne, 11 seulement devraient être sélectionnés. © Radio France - Delphine Martin

Bruno, pompier volontaire à Ligny-le-Châtel depuis près de 30 ans, a déjà défilé sur les Champs Elysées. Il voudrait revivre ces instants magiques : _"c’est quelque chose de sensationnel ! "dit-il, le sourire aux lèvres. "Marcher au pas, en musique… je voudrais vraiment finir ma carrière en défilant sur les champs Elysées. Ce serait un aboutissement"_, poursuit cet homme de 54 ans.

Même sentiment pour Benjamin, pompier professionnel, chef de centre à Joigny. "C’est une fierté, un aspect patriotique. C’est également la représentation des corps de sapeur pompiers. Pour moi, c’est une étape dans une carrière et dans une vie ! Je l’ai déjà vécu une fois et c’est un souvenir inoubliable".

Deux filles dans le groupe

Edwige, 22 ans, volontaire à Saint Florentin depuis 6 ans, reconnait que la préparation est musclée : "c’est soutenu, c’est pour ça, je pense, qu’on commence à s’entraîner au mois de mars. Mais quand on veut, on se donne les moyens !" poursuit la jeune femme de 22 ans, qui va tout faire pour aller sur les Champs, en mémoire de son défunt grand père, ancien pompier de Paris.

A ses côté Delphine, pompier depuis moins d'un an, n’a jamais défilé. "J’ai mis la barre haut" reconnait la jeune femme en riant. "Nous déjà, en tant que femmes, on a deux fois plus à montrer. On est là pour montrer qu’on est présentes, qu’on peut être au côté des messieurs sans vouloir être plus fortes. On est uni."

Les candidats qui ne seront pas sélectionnés défileront à Auxerre le 14 juillet

Tête haute et torse bombés, les 11 candidats sélectionnés iront à Dijon puis en région parisienne pour des entraînements encore plus intensifs de 4 à 5 heures. Et puis le 14 juillet, ils défileront sur la plus belles avenue du Monde. Les autres paraderont aussi, mais à Auxerre.

