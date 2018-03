C'est un spectacle assez inhabituel qui s'offre aux promeneurs sur les bords du Rhône à Guilherand-Granges : une vingtaine de pompiers en tenue et casque de cérémonie défilent au pas et en chantant sous l’œil attentif des officiers.

Du mouvement des épaules à l'alignement dans la colonne, en passant par la position du petit doigt sur la couture du pantalon ou du casque sur la tête, rien n'est laissé au hasard, et les rappels sont parfois fait avec un ton digne d'un sergent instructeur de l'armée.

Parfait jusqu'au moindre détail

Sévère ? C'est le minimum! "On observe le moindre détail, parce que le moindre détail compte pour la sélection finale" explique le colonel Luc Skrzynski, des pompiers de l'Ardèche. "Pour aller à Paris, il faut que ce soit plus qu'impeccable."

Parmi les officiers, il y en a un qui crie plus fort que les autres : c'est l'adjudant chef Frédéric Gilleron. Mais il a une bonne excuse. "Avec un camarade, on a déjà eu l'occasion de défiler le 14 juillet, en 2010. On était déjà très au point quand on est arrivé à Paris une semaine avant, mais ils ont continué à nous rentrer dedans pour que le jour J, on soit parfait pour défiler!"

Les bords de Rhône sont une ligne droite parfaite pour s'entrainer. Et avec les arbres, ils ont même un petit air de Champs-Elysées! © Radio France - Bastien Deceuninck

Représenter tous les pompiers de France

Dans les rangs, on s'applique pour donner le meilleur de soi-même. Carine a bien l'intention d'aller jusqu'au bout "car c'est une certaine fierté d'aller à Paris et de faire ce défilé, pour représenter les pompiers". Joël aussi est très motivé mais il reconnaît que "c'est assez dur, car il faut tout caler parfaitement, et à Paris, les généraux ne nous feront pas de cadeaux!"

Une première sélection aura lieu le 17 mars à Lyon puis encore une à Paris avant, peut-être la descente des Champs Elysées...

Regardez l'entraînement des pompiers en vidéo