Des pompiers des Bouches-du-Rhône partent en Pologne avec du matériel sanitaire

Un détachement de pompiers des Bouches-du-Rhône part en Pologne ce vendredi soir pour une mission de soutien humain et matériel aux victimes de la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la mission « Ukraine : pompiers de la paix », l’Union Pompiers13 a décidé d’apporter, au sol, un soutien opérationnel et humain sur la frontière ukrainienne.

Un convoi de quatre véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) avec une douzaine de personnels bénévoles, prend la route ce vendredi soir depuis Marseille. Direction : la Pologne et la ville de Médyka toute proche de la frontiére avec l 'Ukraine où ils sont attendus ce dimanche.

Quatre véhicules et une douzaine de bénévoles - Pompiers13

Ici, les secouristes viennent avec du matériel de soutien sanitaire et vont renforcer les secours sur place, notamment dans un dispensaire créé cette semaine. "On s'attend à tout, de la bobologie à des personnes qui décompensent leurs pathologies médicales", explique le médecin chef Christian Poirel. "On a des personnes âgées qui commencent à passer la frontière (...) des personnes qui présentent des infections cutanées, des infections pulmonaires et aussi des grands cas de stress".