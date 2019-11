Sept pompiers des Pays de Savoie ont été appelés en urgence ce mardi après le séisme en Ardèche et dans la Drôme. Ils font partie de l'unité spéciale "sauvetage et déblaiement". Ils doivent sécuriser la zone et évaluer les risques d'effondrement.

Des pompiers des Pays de Savoie envoyés en renfort après le séisme en Ardèche et dans la Drôme

Saint-Alban-Leysse, France

Ils ont eu à peine deux heures pour se préparer. Sept pompiers des Pays de Savoie ont été appelés en urgence ce mardi pour aider leurs homologues de la Drôme et de l'Ardèche après le séisme d'il y a deux jours. Ils sont quatre de Savoie, trois de Haute-Savoie et font partie de l'unité spéciale "Sauvetage et déblaiement". Ils sont partis du SDIS 73 à Saint-Alban-Leysse vont notamment se rendre dans la commune du Teil, tout proche de l'épicentre.

Ils amènent leur matériel

"Nous allons faire de la reconnaissance bâtimentaire pour voir s'il reste des risques sur le site et le but c'est de consolider." explique un lieutenant et l'un des responsables de la mission. "Cela peut-être par exemple une cheminée qui menace de tomber sur la voie publique ou alors purger des murs, des clochers, des choses avec des pierres, tout ce qui risquerait de blesser quelqu'un sur l'espace publique. "

Les hommes envoyés sur le lieu du séisme, avec deux responsables des pompiers. © Radio France - Luc Chemla

Pour cette intervention, ils ne partent pas les mains vides. Selon l'adjudant chef Lionel Perrozo. "_On a de l'outillage pour du percement, du matériel d'étaiement, du matériel de découpe simple pour couper du bois ou de la ferraille_, du matériel de tronçonnage et de protection aussi, comme des bâches."

"Surtout soyez vigilant"

Juste avant le départ, le chef des pompiers en Savoie leur dit un dernier mot : "Je vous remercie pour votre disponibilité. Vous avez la chance d'en faire partie alors profitez-en. Vous représentez les Savoie donc on n'a pas de doute sur vos capacité, votre formation et votre engagement. Il y aura énormément d'enseignements à en tirer quand vous reviendrez. Surtout, soyez vigilant."

Ces pompiers ont reçu une formation spéciale pour apprendre à agir lors de tel événement. Leur mission doit durer au moins deux jours. .