Des pompiers du Territoire de Belfort disent non au projet de réforme des retraites

Ils ont défilé dans les rues vêtus de leur tenue noire et rouge jeudi dernier : des pompiers du Territoire de Belfort sont eux aussi mobilisés contre la réforme des retraites, alors que le projet de loi a été adopté sans vote de l'Assemblée lundi 20 mars dernier. Le SPP-PATS, premier syndicat des SDIS de France, affiche son opposition à cette réforme et appelle les professionnels qui le peuvent à rejoindre les rangs des manifestations, comme d'autres organisations représentatives.

Recul de l'âge légal de départ de 57 à 59 ans

Les pompiers peuvent aujourd'hui prendre leur retraite à partir de l'âge de 57 ans, grâce à une bonification de 5 ans pour laquelle ils choisissent ou non de cotiser tout au long de leur carrière : « On pourrait penser que les pompiers ont un régime particulier mais ce n'est pas un régime spécial que nous avons : on cotise tous pour pouvoir partir 5 ans plus tôt. C'est prélevé sur nos salaires, donc ce n'est pas gratuit » explique Olivier Vasseur, sapeur-pompier représentant de Force Ouvrière à Belfort.

Le principe de cette bonification n'est pas remis en cause par la réforme, mais reculer l'âge de départ de deux ans pénalise d'autant plus des professionnels fragilisés par un métier considéré comme dangereux et pénible, selon Olivier Vasseur : « On ne sait pas comment on pourra les faire. On voit déjà de plus en plus d'agents qui sont usés par le travail. Le dernier pompier qui est mort au sein de nos équipes à Belfort avait 64 ans. »

Soumis aux mêmes difficultés que les autres actifs pour assumer une grève qui les prive d'une partie de leur salaire, certains choisissent de défiler dans les rues sur leurs jours de repos pour afficher leur mécontentement : « Chaque métier est différent, chaque métier a son degré de pénibilité. Nous ne sommes pas là pour s'opposer les uns aux autres. Mais je ne connais pas un seul collègue qui soit pour cette réforme » ajoute le sapeur-pompier.