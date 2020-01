Des pompiers gardois présents lors de la violente manifestation à Paris

Nîmes, France

Les pompiers sont retournés dans la rue ce mardi. Il se sont donnés rendez-vous à Paris ce mardi pour dénoncer leurs conditions de travail, le problème du manque d'effectif. Les pompiers revendiquent également une revalorisation de leur "prime de feu". Parmi les pompiers présents dans la capitale, une soixantaine de Gardois ont fait le déplacement. La manifestation s'est rapidement tendue et des coups ont été échangés avec les forces de l'ordre.

Une soixantaine de pompiers gardois présents à Paris

Anthony, pompier de Nîmes, était dans le cortège quand la situation a dégénéré : "Au départ, on suivait l'axe de la manifestation. Dès la première rue, la situation s'est tendue. Les CRS étaient déjà prêts, en ligne, avec les matraques et les les lacrymogènes". Il déplore des blessés parmi ses collègues. "Les gendarmes et les CRS, on se salue avant la manifestation, on discute comme si on était des collègues. Et dès que le cortège s'élance, la situation change complètement, on se retrouve face-à-face. C'est assez alarmant."

La Préfecture de Police de Paris et le gouvernement dénoncent les "violences barbares" de certains pompiers parmi les manifestants.

Evidemment, tout le monde n'a pas la même lecture de ces affrontements violents.