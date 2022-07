Des pompiers mosellans en renfort sur les feux de forêt du Sud-Ouest

De nouveaux pompiers Lorrains prennent la direction de la Gironde, en proie depuis plusieurs jours à des feux de forêts ravageurs. Dimanche soir, le Centre Opérationnel de Zone Est a indiqué qu'une nouvelle colonne "Est Charlie" était mobilisée. Elle comprend notamment dix sapeurs-pompiers et deux camions citernes et un véhicule tout usage du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de Moselle.

Des pompiers Meurthe-et-mosellans et Vosgiens (Colonnes Est Alpha et Est Bravo) sont déjà sur place et engagés dans le secteur de Landiras, où le feu progresse toujours et de nouvelles évacuations de populations ont été ordonnées. Les deux gigantesques feux qui ravagent depuis sept jours la Gironde, ont brûlé 14.000 hectares de végétation, allant même jusqu'à l'océan.

Les conditions d'intervention sont rendues difficiles par le vent et les très fortes chaleurs. La Gironde, ainsi que 13 autres départements sont placés en vigilance rouge canicule par Météo France. Les départements de Lorraine sont pour le moment en jaune.