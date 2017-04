Des pompiers Terrifortains s'entraînent pour le défilé du 14 juillet à Paris

C'est une première pour les pompiers de la région Bourgogne Franche-Comté. Ils feront partie du défilé militaire le 14 juillet prochain à Paris. En attendant, ils s'entraînent dur pour l'occasion.

Pour la première fois, des pompiers de la région Bourgogne Franche-Comté feront défileront sur les Champs-Elysées le 14 juillet prochain aux côtés des militaires. Dans le 10ème bataillon, 83 sapeurs pompiers, professionnels comme volontaires ont été retenus dans la région, dont 9 du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) du Territoire de Belfort. En attendant une prochaine sélection régionale, puis nationale, ils s'entraînent une fois par semaine à la caserne Friedrich, rue de l'As de Trèfle à Belfort, avant un entraînement à plus grande échelle aux côtés de leurs collègues de la région le 29 avril prochain à Dijon, puis à Paris du 7 au 13 juillet.

C'est un honneur de participer à ce défilé, ça n'arrive qu'une seule fois dans une carrière

— Lieutenant Pascal Grosjean, chef de section départementale du Territoire de Belfort

Les pompiers s'entraînent chaque samedi. Ils sont neuf, alignés sur trois rangées : huit hommes et une seule femme, Louise Chapuis, 22 ans, pompier volontaire depuis trois ans à Belfort, et maroquinière dans une manufacture. "C'est une grande fierté d'avoir été sélectionnée et de pouvoir représenter les femmes du département ce jour-là, explique timidement la jeune fille. Je ne réalise pas encore, je pense que j'en prendrai réellement confiance lors de l'entraînement à Dijon". A ses côtés, l'adjudant chef Emmanuel Durliat, plus expérimenté, il est pompier professionnel à la caserne de Belfort sud depuis quinze ans : "C'est un honneur de pouvoir défiler au sein d'un bataillon sur les Champs, et représenter notre région, notre département. Ça n'arrive qu'une seule fois dans une carrière !" dit-il fièrement. Fier, tout en restant humble : "Nous ne sommes pas des héros, nous essayons de faire notre travail du mieux que nous pouvons, et de montrer une belle image de nous à la population".

Ça fait trente ans que j'ai quitté larmée, je n'ai plus l'habitude de marcher au pas !

— Lieutenant Pascal Grosjean, chef de section départementale du Territoire de Belfort

Le chemin est encore long avant d'atteindre les Champs-Elysées : il reste des sélections au niveau régional, puis au cours de l'entraînement d'une semaine à Paris, certains pourraient encore être écartés : "On peut être mis sur la touche à tout moment, lâche Emmanuel Durliat. Il va falloir être rigoureux, discipliné, tout donner ! On s'entraîne déjà sur nos temps de repos, et on prend des jours de congés pour assister à tous les entraînements, c'est un sacrifice de temps !" Physiquement aussi, il faut être en condition : lors de l'entraînement d'une semaine à Paris, le parcours de marche au pas de 3 kilomètres se fera deux à trois fois par jour : "Cela fait trente ans que j'ai quitté l'armée ! Je n'ai plus l'habitude de marcher au pas", sourit-il.

Nombreuses candidatures mais peu d'élus

Une quinzaine de candidats s'étaient portés volontaires pour faire partie du défilé, mais seuls neuf ont été retenus : "La condition sinequanone était de pouvoir participer à tous les entraînements, ce qui n'était pas possible pour beaucoup, explique le lieutenant Pascal Grosjean, chef de section départementale du Territoire de Belfort. Sinon, nous aurions eu plus de candidatures très certainement". Il fallait aussi sélectionner ceux qui ont le plus de capacités en termes de "marche au pas", ce qui n'est pas forcément habituel chez les pompiers qui ont plutôt l'habitude de courir : "Être en bonne condition physique ne pose pas de souci chez nous, mais la marche au pas est plutôt du domaine des militaires, tous ne savent pas y faire", ajoute-t-il. De plus, interdiction à tous ceux qui ont des tatouages sur les bras ou dans le cou de participer, les sapeurs-pompiers défilant en manches courtes, même chose pour ceux qui portent des piercings.