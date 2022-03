Des portraits géants d'anciens mineurs à l'entrée des secteurs pavés du Paris Roubaix et du Tour de France

Un sacré bel hommage pour ces mineurs, car le tour de France c'est quand même une course retransmise sur 78 chaines dans 170 pays, avec près de 4 millions de téléspectateurs pour chaque étape qui vont donc découvrir une quinzaine de portraits de 2 mètres sur 3 d'anciens mineurs sur le sol à l'entrée des secteurs pavés de la course.

Des grands pochoirs en noir et blanc ou sepia basés sur les clichés de Pauline Ballet, une photographe sportive parisienne qui a découvert le site minier d'Arenberg lors d'un Paris Roubaix et qui est tombé sous le charme d'un lieu "magique" .

C'est là qu'elle a donné rendez vous aux anciens mineurs qui ont répondu à l'appel de la Porte du Hainaut à l'occasion des 10 ans de l'inscription du bassin minier à l'UNESCO. Des anciens de la fosse d'Arenberg mais aussi d'ailleurs, certains ont pris la pose en dessous du chevalet, d'autres dans la salle des pendus, et tous devant des murs de brique en gros plan, car l'idée c'était bien de leur rendre hommage à eux, les travailleurs du fond et pas qu'au site assure Pauline Ballet

j'ai photographié leur visage mais vraiment en très gros plan avec un système d'éclairage qui met assez en valeur leurs traits de visages assez bruts (...) et je photographie aussi leurs mains. On a tous en tête ces photos d'eux recouverts de noir et vraiment avec des mains abîmées, et finalement c'est ce qui reste, la trace de leur souffrance et de la dureté de leur travail

Des photos qui seront offertes pour certaines aux mineurs.

Des anecdotes et des souvenirs qui remontent lors des séances photos

Belaid Rassoul ancien mineur d'Arenberg, Fenain et Abscon en pleine séance photo - Photo transmise par la Porte du Hainaut

Des séances photos qui ont aussi été l'occasion pour ces mineurs de se raconter, avec toujours cette même envie de transmettre cet héritage aux plus jeunes, alors entre 2 pauses photos, Pauline Ballet a eu droit à tout un tas d'anecdotes et même des souvenirs photos d'un des mineurs qui avait apporté un petit carnet avec ses copains de la mine, et une photo où il est avec Renaud sur le tournage de Germinal.

Et puis il y a ceux qui sont venus en famille, comme Belaid 90 ans, inscrit aux séances photos par sa petite fille qui est venu aussi avec sa fille. On le voit poser fièrement avec sa casquette et son long impair kaki, mais dans sa maison de coron de Fenain, l'ancien mineur pourtant très très bavard sur sa vie au fond, n'osera pas parler de sa fierté pour ce projet, humilité oblige, mais Louisa sa fille prend le relais. Elle est très "fière de son papa" et très contente de "bel hommage" pour tous les hommes du fond qui seront exposés aux yeux du monde entier lors du passage du Paris Roubaix le 17 avril et du Tour de France le 6 juillet.