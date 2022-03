Quimper : Des portraits géants sur les murs d'un lycée pour promouvoir l'égalité filles - garçons

Vous les avez peut être aperçus en passant près du Likès à Quimper dans le Finistère : depuis lundi, 430 visages s'affichent en grand format et en noir et blanc sur les murs du lycée privé. Une exposition temporaire dans le cadre du projet d'art participatif Inside Out lancé par le street artiste français JR, pour promouvoir l'égalité filles - garçons au sein des différentes filières de l'établissement.

Des sourires, des grimaces, des airs sérieux ou ennuyés... Pour ce projet, une seule consigne : "faites ce que vous voulez", résume Michel Dagorn. Le responsable d'ateliers pédagogiques de l'établissement s'est improvisé photographe pendant 2 jours, en septembre dernier. "On a essayé de faire en sorte que les portraits soient faits d'assez loin avec un objectif large pour que ce ne soit pas trop intrusif. L'idée c'était d'avoir des portraits spontanés et naturels, on ne voulait pas de photos d'identité", explique t-il. "C'est l'image qu'on a envie de donner à l'extérieur, l'égalité, la chance pour tous, cette idée un peu folle de mettre en avant nos élèves du lycée professionnel", précise le CPE Grégory Hottebart.

Déconstruire les stéréotypes

Le but ? Mettre fin à un certain nombre de stéréotypes de genre sur les filières professionnelles. "Par exemple en usinage, travailler en atelier sur des grosses machines, il y a peu de filles qui pensent y accéder alors que c'est ouvert", ajoute t-il. Déconstruire les clichés, un travail de longue haleine selon Fabienne Lacouture, professeure de français et référente égalité du projet : "On essaie d'encourager les filles à faire des sciences, on encourage les garçons à aller vers des voies littéraires, mais il ne suffit pas d'avoir fait une réforme et de supprimer les filières pour supprimer les habitudes mentales qu'on avait." Les chiffres le confirment : malgré la réforme du bac, en seconde les garçons choisissent toujours davantage les enseignements scientifiques, les filles les sciences sociales, l'histoire géographie, les langues et la littérature.

L'exposition sera visible sur les murs du lycée jusqu'au 11 mars prochain.