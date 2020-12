Des portraits pour rendre hommage aux soignants qui luttent contre le covid au CHU de Montpellier

L'exposition _Portraits de soignants #derrierelesmasquesest lancée ce mercredi._ 200 portraits visibles par le visiteurs du CHU de Montpellier. Un travail pendant le premier confinement réalisé par l'artiste portraitiste Cédric Matet dans plusieurs services du CHU de Montpellier pendant le 1er confinement.

Tous les corps de métier ont été pris en photo, infirmiers, techniciens, paramédicaux, chirurgiens, administratifs, travailleurs sociaux, médecins, tous mis à l'honneur sur un pied d'égalité. Des soignants et des personnels issus de plusieurs services, service de réanimation, urgences, SAMU, service d'imagerie médicale, service des maladies infectieuses et tropicales, service de médecine intensive.

Je n'ai pas voulu les rendre beaux mais leur rendre leur noblesse - Cédric Matet

Des portraits de visage sans masques, pris dans un studio improvisé à l'hôpital. Des séances de 20 minutes environ qui n'étaient pas faciles explique Cédric Matet, "Il fallait que les modèles soient calmes mais ils vivaient dans la tourmente du covid et ils étaient en plein travail. Je n'ai pas voulu les rendre beaux mais j'ai voulu leur rendre leur noblesse."

Ces photos sans masques remettent de l'humanité dans notre profession. Ça l'a rétabli - Laurent infirmier anesthésiste

Des photos accompagnées par des témoignages de soignants "_Ça fait du bien de voir quelqu'un s'intéresser à nous autrement qu'à travers le prisme de ce viru_s". Arthur, infirmier en réanimation au CHU de Saint Eloi est content de la reconnaissance que ces photos leur apportent. Pour Laurent, infirmier anesthésiste à Saint-Eloi, "les masques créent une distance et on a eu beaucoup de difficulté de communication avec les patients et les familles. Toute la communication non verbale a été coupée avec les familles. Cette exposition remet de l'humanité dans notre profession. Ça l'a rétabli".

Un exposition présentée par le CHU de Montpellier et le Fonds de dotation Guilhem.

Plusieurs panneaux présentent également le nom de chaque mécène afin de les remercier pour leur grande générosité. En effet, lors de la première vague, le CHU a reçu 180 000 euros de don 1000 roses blanches le 1er mai, 77 tablettes numériques pour rompre l’isolement des patients, 4000 œufs en chocolat et plus de 7500 unités alimentaires (repas/boissons/confiseries, plus de 500 séjours de vacances offerts et 103 donateurs ont proposé du matériel médical comme des gels hydroalcooliques, des blouses, des gants, des visières et plus de 200 000 masques.

