Des postes à prendre en intérim dans le domaine de la santé

Avec la crise sanitaire actuelle, les hôpitaux, cliniques et EHPAD ont besoin de nouveaux personnels. L'agence d'intérim Malin'Terim vient de créer un pôle médical. Elle recrute, en intérim, des aides-soignantes, des infirmiers et infirmières ou encore des médecins coordonnateurs.

La fatigue est importante parmi l'ensemble des personnels soignants, la première vague de la Covid-19 a laissé des traces et la seconde vague est là. Les hôpitaux, cliniques ou EHPAD ont des besoins importants en personnels. D'où la création récente, par l'agence d'intérim alésienne Malin'Terim, d'un pôle médical pour répondre spécifiquement à ces besoins, mieux travailler en collaboration avec les établissements de soins.

Si Malin'Terim recrute toujours des maçons, des carreleurs polyvalents ou des chauffeurs PL, elle recrute, en intérim et non en vacation, des aides-soignantes pour travailler de jour ou de nuit, des infirmiers ou infirmières et aussi des médecins coordonnateurs. De plus, Malin'Terim peut proposer des formations dans ces métiers, l'agence est en lien avec les organismes de formation du monde de l'intérim.