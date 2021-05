Des postiers de Dordogne en grève contre la réduction des horaires d'ouverture des bureaux

Les facteurs de Dordogne ont été appelés à la grève ce mardi 18 mai. Un mouvement de grève national pour demander de meilleurs salaires et des créations d'emplois à l'appel des syndicats CGT et Sud-Poste. Dans notre département, les postiers se sont mobilisés aussi pour dénoncer la réduction des horaires d'ouverture de certains bureaux de poste. A partir de septembre, les bureaux de Boulazac, Trélissac, Agonac, Cubjac et Saint-Pierre-de-Chignac vont perdre une heure d'ouverture chaque jour.

Les postiers demandent des embauches

A Boulazac, une quarantaine de salariés de la poste se sont réunis symboliquement devant le bureau de poste, touché à la rentrée par cette réduction d'horaires. Dans ce bureau de poste, il n'y a plus que 4,5 postes depuis un départ à la retraite l'an dernier et le prochain départ ne serait plus remplacé. Il n'y aurait plus qu'un guichetier au lieu de deux à certaines heures. La CGT demande également l'embauche en CDI d'une postière de Trélissac qui enchaîne les CDD.