Des poubelles intelligentes font leur apparition à Tours et Joué-lès-Tours

De nouvelles poubelles ont fait leur apparition dans la métropole, des poubelles intelligentes ! Cinq corbeilles de ce type ont été installées ce mardi à Tours, dans le centre ville, deux à Joué-lès-Tours. Elles permettent d'accumuler 6 à 7 fois plus de déchets qu'une corbeille de ville classique, grâce au compacteur installé dans chacune d'elles.

Finies les poubelles qui débordent

Un capteur solaire sur le dessus, un compacteur à l'intérieur qui permet de compresser les déchets pour les rendre plus petits... On est loin de la traditionnelle corbeille de ville pour Stéphane Ysabelle, c'est le responsable du service propreté urbaine à la ville de Tours. "Cette corbeille remplace environ 6 corbeilles classiques. Donc aux endroits stratégiques, et notamment pendant les périodes de soldes ou d'évènements, on peut espérer qu'on ait plus ces débordements de déchets habituels".

Des poubelles qui débordent facilement en ville en effet, à cause notamment dit-il, des volumineux sacs de fast-food. Au final le but pour Werner Schopff, le directeur commercial de la société qui a conçu ces poubelles, c'est de les adapter à un nouveau mode de vie. "De plus en plus de gens vivent et consomment dans la rue, les villes investissent aussi beaucoup d'argent dans du mobilier urbain, c'est un endroit de convivialité. Donc forcément il faut aussi avoir du mobilier urbain qui soit adapté à cette augmentation de la consommation".

Moins de rotations de camions dans le centre ville de Tours

Autre atout de ces poubelles qui ont coûté chacune 6500 euros, c'est le logiciel placé à l'intérieur, et qui prévient les agents quand il faut venir ramasser les déchets avant que cela ne déborde. Les camions poubelles devraient donc passer moins souvent dans le centre ville de Tours.

Ce n'est pour l'instant qu'une expérimentation. Si elle se révèle concluante, davantage de poubelles intelligentes pourraient faire leur apparition à Tours et Joué-lès-Tours.