A Voujeaucourt, on dit stop aux crottes de chiens

Les services techniques de Voujeaucourt font la guerre aux crottes de chien. Ils ont installé en une semaine cinq poubelles destinées à recevoir les excréments des caniches, bergers allemands et autres bêtes à poil.

Les employés municipaux n'en peuvent plus

Des crottes de chien, Gilles Silvan, le responsable technique des espaces verts de Voujeaucourt, en voit partout : "On a essayé de placer les premières poubelles là où on les repère le plus." Les zones les plus touchées sont les jeux pour enfants. "Les chiens aiment bien y aller, il y a des copeaux de bois. Et derrière, les enfants jouent et mettent les mains dedans...Au début on avait mis des grillages mais rien n'y fait", regrette l'employé municipal.

Car ce problème, en plus de salir les espaces publics, complique aussi la vie de l'équipe de Gilles Silvan : "Ça nous arrive de passer avec la débroussailleuse et de tomber dessus. Pas très sympathique mais bon, ça fait partie du métier" explique Guillaume Peutetin.

"Trop peu de poubelles" - Monique, maitresse de Milka

Et avoir des poubelles pour ramasser les crottes de chiens, les maitres et maitresses ne sont pas contre. Monique, maitresse de Milka un an, se promène toujours avoir un sac dans sa poche : "Mais il n'y a que trop peu de poubelles pour jeter nos sacs plastiques usés. Parfois je dois marcher pendant toute ma balade avant d'en trouver une. A mon avis c'est pour ça que certains maitres ne ramassent pas les crottes de leur chien."

Les crottes de chiens ramassés seront emmenées chaque vendredi à l'usine d'incinération à Montbéliard. La ville a installé cinq poubelles pour l'instant. Elle en mettra d'autres si ces dernières sont bien utilisées. Pour rappel, l'amende pour une crotte de chien non ramassée coûte 35 euros.