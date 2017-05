Des poules à la maison pour picorer les déchets à Apt

63 millions d'animaux de compagnie en France. Du bar à chat aux poules dans le jardin, l'animal doit respecter les règlements sanitaires et éviter les nuisances de voisinage. La SPA recueille des animaux victimes de maltraitance par l'incompétence de leurs propriétaires.

On compte en France 63 millions d'animaux de compagnie. Les chats sont les plus nombreux (12 millions), puis les chiens (8 millions), les oiseaux (5 millions) et les rongeurs (4 millions). Plus de la moitié des foyers possède au moins un animal. Il faut assurer une hygiène parfaite, réduire les nuisances au maximum, respecter le voisinage. Même lorsqu'un foyer accueille un animal de ferme, c'est la nouvelle tendance.

La SPA recueille des canards, des cochons, des moutons

Pour produire moins de déchets verts, les français adoptent des poules ou des lapins. Certains communes proposent des poules aux familles volontaires. A Apt, le SIRTOM a réparti 850 poules dans des familles. Le traitement de déchets verts a été réduit de huit tonnes chaque année.

"Parfois des règlements interdisent d’accueillir une poule chez soi" Sébastien Gils, SIRTOM d'Apt

La SPA des Baux de Provence recueille régulièrement, des poules, des canards ou des moutons. Ces animaux ont été retirés à leurs propriétaires pour cause de maltraitance car ils ne savaient pas comment s'occuper de leurs animaux.