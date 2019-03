Des poules pour valoriser les déchets ménagers à Collias

Collias, France

Pas de caquètements pour l'instant mais des bruits de perceuse dans le poulailler que les adhérents de l'association "Le poulailler partagé " sont en train d'aménager à Collias, Chemin de Passadou. Il sera installé dans le bâtiment communal désaffecté que la mairie leur a prêté. Tout autour, un terrain de 250 m2 que l'association a complètement aménagé et grillagé. A l'intérieur, un pondoir pour les 10 poules qui vont y élire domicile. Ce sont les familles adhérentes qui viendront à tour de rôle, ouvrir et fermer les portes. En échange, elles ramasseront les œufs pondus par les poules. "Le premier objectif , c'est de valoriser les déchets ménagers en association avec le SICTOMU explique Pénélope Austin, la présidente de l'association. Chaque poule est censée manger 150 kg de déchets par an. Elles auront droit aussi aux restes de la cantine scolaire. "

Les poules auront droit également aux restes de la cantine

Un projet écologique et pédagogique

Les poules seront installées d'ici la fin du mois dans le poulailler. Chacune d'entre elles est censée pondre environ 300 œufs par an. C'est aux familles adhérentes que reviendra le soin de nettoyer le poulailler. Les fientes serviront d'engrais pour le potager partagé créé il y a 4 ans à Collias.

L’intérêt de ce poulailler partagé est aussi pédagogique puisque les enfants de l'école pourront y venir pour découvrir comment il fonctionne et comment vivent les poules.

Le poulailler devrait être terminé mi mars. Les poules arriveront après. Pour stocker leur nourriture, l'association est toujours à la recherche d'un ancien congélateur et de petits meubles de rangement.

Reportage sur le chantier du poulailler

Un terrain de 250 m2 pour accueillir les poules © Radio France - Sylvie Duchesne

Alain présente le futur pondoir © Radio France - Sylvie Duchesne