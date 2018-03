Potigny, France

Ils ressemblent aux jouets avec lesquels s'amusent des enfants. Des poupons installés au milieu de la salle commune d'une des unités spécialisées dans l'accompagnement des personnes souffrant d'Alzheimer. Depuis quatre ans, l'Ehpad de Potigny a recours à ces faux nourrissons ultra-réalistes pour essayer d'améliorer le bien-être des résidents. Leurs noms, les bébés reborn. Les traits du visage et des mains, mais aussi l'aspect rosé de leur peau se rapprochent vraiment de ceux d'un nourrisson. "Cela permet de calmer certaines angoisses" explique Agnès Pichard. Cette aide-soignante a découvert le rôle de ces poupées un peu par hasard.

Deux bébés reborn © Radio France - Martin Bartoletti

Elle exerce ce métier depuis bientôt 37 ans. En début de carrière sa fille lui rend régulièrement visite dans l'établissement où elle travaille. Une structure en charge de personnes atteintes de troubles cognitifs. "Une fois elle est venue avec un landau et son baigneur. Les résidents le prenaient, lui faisaient des bisous. C'est là que l'on s'est aperçu que les personnes étaient attirées par les bébés".

Tout va bien mon petit chéri

L'effet de ces poupons est bien réel selon l'aide-soignante. " Un dame dans mon unité était totalement aphasique et quand elle prenait le bébé dans les bras, elle retrouvait la parole. Elle pouvait dire, ça va mon petit chéri". Des biens-faits visibles aussi sur le corps des résidents. "Certains n'arrivent plus à s'habiller ou à manger. Ces personnes ont perdu l'usage de leurs mains, mais il est possible de les voir déshabiller et rhabiller le nourrisson".

Une méthode contestée

Les équipes médicales de l'Ehpad de Potigny sont catégoriques. Bébé dans les bras, ces malades d'Alzheimer arrivent à vivre pour quelques minutes l'instant présent. Les preuves médicales de cette méthode manquent encore et certains pointent du doigt un procédé infantilisant. Pour d'autres, c'est du mensonge thérapeutique qui place les résidents dans une fausse réalité. Un argument balayé par le cadre de santé de l'établissement. "Les placebos sont aussi un leurre thérapeutique mais les résultats sont excellents" précise Philippe Roux. "On ne force personne et l'on fait bien attention aux histoires de vie de chacun, nous allons pas donner ces bébés à une personne qui a perdu un enfant par exemple".