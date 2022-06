Des pourparlers avec un repreneur pour le rachat de l'US Orléans Football

Le club de l'US Orléans va-t-il changer de propriétaire ? Une chose est sûre, des discussions avancées ont lieu à l'heure actuelle entre son président Philippe Boutron et Alexandre Raton, un homme d'affaires à la tête d'un groupe immobilier. Lié par une clause de confidentialité dans les pourparlers qui se sont engagés, Philippe Boutron a toutefois confirmé la tenue de ces négociations à France Bleu Orléans.

Alexandre Raton : businessman et passionné de foot

Alexandre Raton est Orléanais, il a fait une grande partie de ses études à Orléans avant de rejoindre une école de vente BMW. Ancien footballeur, il a porté durant dix ans le maillot du FCO Saint-Jean-de-la-Ruelle. Agé aujourd'hui de 42 ans, il est le Chief Executive Officer (CEO) du Groupe immobilier Alphand qui comprend les sociétés Richelieu Renovation, Inter Urbis et Alphand Valorisation.

Touche à tout, Alexandre Raton est aussi un passionné de chasse et de boxe, il possède une salle à Lisbonne (Vitoria Nobre Arte) au Portugal où il envisage d'en ouvrir une seconde. Spectateur régulier des matchs de l'US Orléans au stade de la Source, deux de ses enfants sont licenciés dans les équipes de jeunes du club orléanais. Multi-entrepreneur, il semble posséder un solide carnet d'adresses.

Philippe Boutron prêt sous conditions à céder le club

Définitivement sorti aujourd'hui de l'hôpital et en pleine rééducation quotidienne, Philippe Boutron a confirmé l'existence de ce contact plus qu'avancé entre les deux hommes sans toutefois rentrer dans les détails car tenu par une clause de confidentialité dans les négociations. Le président de l'US Orléans Football a toutefois indiqué que son "souhait était de voir le club continuer à grandir et que si une offre sérieuse de rachat se présentait", il " pourrait passer la main". Pas question pour Philippe Boutron d'une simple entrée dans le capital mais bel et bien d'une vente, "l'argent étant le nerf de la guerre" a-t-il ajouté.

De son côté Alexandre Raton a, dans une récente interview accordée au site en ligne Patrimoine 24, évoqué son intention à peine voilée d'investir dans le football. "Il ne serait pas impossible que je me lance très bientôt dans une aventure footballistique, mon sport de cœur" a-t-il conclut l'entretien.