Des précipitations pas assez suffisantes en septembre après l'été de sécheresse autour de Toulouse

Les pluies de ces derniers jours ne vont pas inverser la tendance et permettre de remplir les nappes phréatiques. On est encore en dessous de la moyenne par rapprt à un mois de septembre normal. Et les Occitans l'ont bien compris et continuent d'acheter des récupérateurs d'eau.

Il a plu. De grosses et longues averses autour de Toulouse et dans une grande partie des départements limitrophes. Mais est-ce que ces précipitations peuvent renverser la tendance après cet été de sécheresse.

D’abord, il faut constater qu’il y a eu des disparités de répartition de ces précipitations. Et puis dans beaucoup des cas, ces pluies ne permettent pas à l’ensemble des ressources de retrouver un niveau satisfaisant. Mais si les cumuls sont parfois importants chez nos voisins (Météo France a annoncé l'équivalent d'un mois de précipitations en 24h sur le Pays Basque ), chez nous, ce sont des pluies très classiques pour un mois de septembre. Et même en dessous de la moyenne.

Sébastien Gouinaud prévisionniste à Météo France revient sur les cumuls pas si importants autour de Toulouse depuis le début de la semaine. "Autour de Toulouse, ces derniers jours les valeurs les plus importantes sont de l'ordre de 15 millimètres à Muret et à Rieumes. A Toulouse même, on est plutôt entre huit et douze millimètres. On a un déficit pluviométrique en septembre 2022 de 10 à 11 %. On est à 51 mm de cumul depuis le début du mois. C'est moins que ce qu'un mois de septembre normal. C'est un phénomène pluvieux intense mais pas exceptionnel pour un mois de septembre ou pour un début d'automne météorologique. A cause du manque d'eau, ce genre de précipitations qui sont somme toute entre faibles et modérées mais durables, surprennent un petit peu." Le prévisionniste note également que dans le piémont pyrénéen le déficit est un peu plus important. On est seulement à 78 % des précipitations par rapport à mois de septembre normal.

Cours d'eau toujours très bas

Il faut également noter que l’Occitanie est la régionla plus impactée de France par cette période d’étiage 2022. (L’étiage correspond à un débit faible, où la hauteur du cours d'eau est la plus basse.) Alors dans nombreux départements, les restrictions d’eau sont encore en cours. C’est le cas du département de l’Aveyron qui vient de prolonger les interdictions et notamment :

le lavage des véhicules, même dans les stations professionnelles,

le remplissage des piscines

l’arrosage des pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, espaces sportifs de toute nature,

l’arrosage des jardins potagers entre 07h et 21h

Des restrictions qui sont d'ailleurs toujours en vigueur en Haute-Garonne.

Ruée sur les récupérateurs d’eau

Et ces premières pluies, si on en profitez pour des réserves ? En tout cas, dans les jardineries et magasins de bricolages vous êtes très nombreux à vouloir acheter des récupérateurs d'eau. C'est le cas en fait depuis le début de l'été, mais ça se poursuit cet automne. Si bien que les revendeurs sont en manque de marchandises. A la Jardinerie Tarnaise, Guillaume n’a jamais vu ça : une véritable ruée sur les récupérateurs. " En plein mois de juillet, en plein mois d'aout tout le monde voulait sa cuve.... Les stocks devraient arriver dans les jours qui viennent. Les cleints attendent et continuent d'en commander".

Guillaume, responsable du rayon jardin à la Jardinerie Tarnaise. Copier

Désormais les clients oublient un peu le côté esthétique de ces cuves. C’était aussi ce qui freinait les achats avant. Des récupérateurs qui coutent tout de même entre 90 et 250 euros.