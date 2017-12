Des préservatifs gratuits pour le Nouvel An. C'est ce que propose la gérante de la parapharmacie du centre Leclerc de Sablé-sur-Sarthe. Jusqu'au 31 décembre, vous pouvez demander un préservatif, dans la limite des stocks disponibles. Une offre qui ne s'adresse pas qu'aux jeunes.

Sablé-sur-Sarthe, France

"C'est valable pour tout le monde". Anne Faure, la gérante de la parapharmacie de l'hypermarché Leclerc, met tout de suite les choses au point. "C'est vrai que les jeunes ont un petit budget. Un préservatif coûte en moyenne 1 euro. Là, ils n'ont plus d'excuse!" Plutôt que de jeter ses invendus, Anne propose gratuitement ses préservatifs à ses clients. Il y en a de toutes les tailles, de toute consistance et il existe même plusieurs parfums.

"On s'est rendu compte que les jeunes se protégeaient de moins en moins. Il n' y a pas que le SIDA. Il y a aussi toutes les maladies sexuellement transmissibles". Or le réveillon de la Saint Sylvestre est l'occasion de faire des rencontres d'un soir. "Et puis, les gens n'osent pas forcément en demander. Il n' y a qu'à se balader sur internet, il y a des forums qui expliquent aux jeunes comment se procurer des préservatifs sans "avoir la honte". Là pas besoin de stratagème, il suffit de les demander au comptoir dans la limite des stocks disponibles".

Anne Faure, la gérante de la parapharmacie, explique que les jeunes se protègent de moins en moins Copier

Le préservatif reste un sujet tabou

Il n' y a pas beaucoup de jeunes ce midi-là dans la parapharmacie. Ce qui n'empêche pas Anne d'en proposer à deux de ses clientes. "Ah, non merci !" réagit du tac au tac Jocelyne, la soixantaine. "C'est très bien pour les personnes qui ont beaucoup de relations, qui ne sont pas stables " dit-elle. "Voulez-vous que je vous en offre pour vos enfants ou vos petits-enfants ?" insiste Anne Faure. "Ils ont 5 ans, ils ont le temps !" Effectivement.

Les enfants de Dominique, eux, ont l'âge de faire des rencontres : "Je trouve cela très bien. Ce n'est pas forcément facile d'évoquer le sujet avec eux. Une fois, j'ai trouvé des préservatifs dans les affaires de mon fils. Cela m'a rassurée". Plusieurs jeunes et moins jeunes sont venus depuis chercher leurs préservatifs.

La parapharmacie d'Anne Faure est située dans la galerie de l'hypermarché Leclerc. Elle est ouverte jeudi et samedi de 9h à 19h30, vendredi jusqu'à 20h et dimanche 31 décembre jusqu'à 18h.