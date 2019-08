Des prêtres sur les plages du Mourillon à Toulon

Une scène surprenante sur les plages du Mourillon à Toulon ! Depuis 15 jours, des prêtres accompagnés de jeunes catholiques arpentent le sable et les pelouses pour rencontrer Toulonnais et vacanciers. Ils répondent à l’appel du pape François qui avait demandé aux jeunes de "sortir de leur canapé" !

Le Père Vincent et les deux jeunes catholiques qui l'accompagnent rencontrent Toulonnais et vacanciers sur la plage

Toulon, France

"J'ai 50 ans et c'est la première fois que je vois ça !" Marie-Joëlle a bien du mal à cacher sa surprise quand un prêtre vient interrompre sa séance de bronzage sur les plages du Mourillon à Toulon. En ce mois d'août, les prêtres de la Paroisse Saint-François de Paule de Toulon, accompagnés par de jeunes catholiques de la communauté des Missionnaires de la Miséricorde, arpentent le sable et les pelouses du Mourillon. Ils vont à la rencontre des Toulonnais et des vacanciers. Ils répondent à l’appel du pape François qui, lors des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en 2016, avait demandé aux jeunes de "sortir de leur canapé" et d’enfiler leurs paires de chaussures pour aller "rencontrer l’autre".

Une prière au milieu de la plage

Une fois la surprise passée, la discussion s'engage régulièrement entre catholiques et baigneurs. Marie-Joëlle, par exemple, croyante mais non pratiquante, confie les difficultés de son fils à trouver une entreprise pour son alternance. Le Père Vincent va donc prier au milieu de la plage pour qu'"Anthony puisse réussir ses études et trouver un employeur".

Discussion entre catholiques et musulmans

Une autre rencontre, à l'ombre cette fois des palmiers des pelouses du Mourillon : le Père Vincent, Quitterie et Pierre, les deux jeunes catholiques qui l'accompagnent, abordent un couple confortablement installé dans des chaises pliantes. Mohamed et Fatima sont marocains, en vacances à Toulon. Ils précisent immédiatement qu'ils sont de confession musulmane. La discussion s'engage autour notamment du rôle des prêtres dans la religion catholique. Mohamed est ravi : "C'est l'occasion de débattre du sujet religieux. C'est toujours intéressant. Cela se passe dans le respect et l'estime." Pour conclure leur échange, le père Vincent offre au couple de marocains une image de la vierge Marie. Au dos, les paroles "Je vous salue Marie"... une prière que catholiques et musulmans réciteront ensemble.