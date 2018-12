Des problèmes de réception de la TNT en Mayenne et en Bretagne

Cossé-le-Vivien, France

Inutile de vous énerver en frappant sur votre télévision, si vous rencontrez des difficultés à recevoir correctement les chaines de la TNT. La météo est la principale fautive et les problèmes sont fréquents depuis plusieurs jours, des Pyrénées à la Bretagne en passant par la Mayenne. Le décalage entre les températures très froides de la nuit, et celles plus douces de la journée perturbe la propagation des ondes vers les foyers, d'après l'Agence nationale des fréquences. Cela concerne les habitations qui possèdent des antennes-râteaux.

Des perturbations ont été relevées à Cossé-le-Vivien par exemple. "Les coupures interviennent le soir vers 20h-20h30. On en a parlé à la mairie mais rien ne bouge. Au début on pensait que c'était à cause des éoliennes" explique Véronique. D'autres ont trouvé la parade pour pouvoir regarder, sans images pixélisées, leurs chaines préférées. "Avec ma tablette ça marche, je peux regarder les Feux de l'Amour, et les "replays" sont disponibles" sourit cette habitante de 85 ans.

Ne touchez à rien !

En réalité il n'y a pas de solutions techniques à ces problèmes de réception. Lionel Frageul, expert et installateur de la Télévision Numérique Terrestre, explique qu'il ne faut surtout pas lancer de recherche automatique des chaines car le risque est de perdre le signal des autres chaines. "Ne toucher à rien, et attendre que tout revienne. Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre pour le week-end.