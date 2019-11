Des produits d'hygiène et de santé collectés pour les plus démunis à Ingré

Ingré, France

Savon, shampoing, peigne, dentifrice ou encore parfum. A Ingré depuis le 1er novembre, les produits d'hygiène et de santé sont collectés pour les plus démunis. Transmis à la "Maraude du colibri" , ils sont ensuite réunis en kits et distribués aux sans-abris de toute l'agglomération orléanaise.

Une action initiée par Yves Bodard

La "Maraude du colibri", c'est ce collectif citoyen lancé par Yves Bodard. Le travailleur social et militant est une grande figure de l'aide aux plus démunis à Ingré. C'est en fait de lui qu'est partie la collecte. Au départ, la municipalité voulait lui décerner une médaille. "Mais ça ne me correspondait pas du tout, alors j'ai refusé", explique-t-il, "La mairie m'a alors proposé de _participer à l'organisation d'une action caritative_, et j'ai suggéré cette collecte de produits d'hygiène."

Les produits collectés sont transmis à la "Maraude du colibri", qui constitue ensuite des kits d'hygiène © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'hygiène, une question de dignité

Depuis un an, Yves Bodard concentre ses maraudes sur la distribution de produits d'hygiène, un aspect fondamental de l'aide aux sans-abris selon lui. "C'est ce qui permet de rester digne.", affirme-t-il, "Grâce à cela, on ne va pas être stigmatisé pour son apparence, son odeur. Et puis une bonne hygiène permet d'éviter et de détecter _d'éventuels problèmes de santé_."

La collecte dure jusqu'au 20 décembre prochain. Cinq urnes sont à disposition du public à l'Accueil unique, l'Accueil de loisir, l'Espace Lionel Boutrouche, le Carrefour Market et dans les écoles d'Ingré.