Des produits de première nécessité donnés par deux bouchers au grand cœur de La Calmette

Pour que les fêtes n'oublient personne. On vous parle ce matin sur France Bleu Gard Lozère de cette initiative des frères Msadek, de la boucherie Viand'Art à La Calmette (Gard). Alertés par la précarité, y compris dans ce village de 2.000 habitants, ils ont décidé de donner un coup de pouce aux plus modestes, qui peuvent, sans jugement, venir se fournir gratuitement chez eux en produits de première nécessité.

On le fait en pensant aux autres

Ici on a du cœur et surtout Nabil et Karim, deux Calmetois, bouchers depuis une dizaine d'années. Issus de l'immigration, la vie leur a réussi mais ils n'oublient pas "qu'on ne sait jamais ce qu'elle nous réserve". En pensant aux autres, ils ont installé une étagère solidaire dans leur magasin. "Produits d'hygiène, secs et boites de conserves, tout ce dont les gens dans la précarité ont besoin".

Reportage à la boucherie Viand'Art de la Calmette (Gard) Copier

"La vie nous a gâtés, on rend un peu aux autres."

"Nous sommes issus de l'immigration, grâce à Dieu, nous avons pu ouvrir cette boucherie, explique Karim Msadek. Mais nos parents, quand ils étaient plus jeunes ont connu aussi des difficultés." Une raison pour le boucher de La Calmette de ne pas oublier ce passé et donner en retour à celles et ceux dans le besoin. "Sans jugement" dit-il, "venez et n’hésitez pas a pousser la porte".

Karim Msadek, "poussez notre porte, on ne vous jugera pas". Copier

"Je ne sais pas si beaucoup de gens auraient fait comme eux."

"Ici on ne vous juge pas, répète Nabil Msadekt de la boucherie Viand'Art de La Calmette. Venez vous servir ou, si _vous en n'avez pas besoin, venez déposer quelques don_s". Une petite dizaine de personnes a poussé la porte de l'établissement depuis une quinzaine de jours, mais l'étagère solidaire sera remplie chaque mois par Nabil et Karim pour que les fêtes n'oublient personne. Une initiative qui touche leur clientèle.

C'est vraiment génial. Copier

Une étagère remplie chaque mois par les frères Nabil et Karim Msadek. © Radio France - Ludovic Labastrou

Une initiative appreciée par les clients et clientes de Viand'Art à la Calmette. © Radio France - Ludovic Labastrou