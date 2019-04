Des produits locaux à déguster au pied du Pont du Gard pour "Garrigue en fête"

Vers-Pont-du-Gard, France

Des saucissons, de la brandade, et de l'huile d'olive. Pour la 17ème édition de "Garrigue en fête", un marché des producteurs est installé au pied du Pont du Gard dont l'entrée est gratuite jusqu'au lundi 22 avril à 18h. Les visiteurs peuvent donc à la fois découvrir ce monument gratuitement et déguster de bons produits de la région. Une trentaine de producteurs leur font découvrir leur savoir-faire.

Des produits locaux et bio

" Une asperge locale ne coûte pas plus chère qu'une asperge vendue dans les grandes surfaces et en plus vous encouragez l'agriculture locale", explique Patrick Viallat, le président du réseau "Bienvenue à la ferme" qui organise ce marché. Depuis plus de dix ans, il a fait de l'agriculture locale son combat. Il constate même que plus les années passent, plus le public y est sensible.

"Ma fille est entrain de manger une glace bio, à la fraise et au melon, avec le vrai goût de fruit. Je suis ravie parce qu'il y a vraiment des produits de bonne qualité", témoigne Céline, une lyonnaise en vacances dans le Gard.

Pour les plus gourmands, les producteurs ont même préparé un pique-nique à base de petits chèvres confits au thym, de salade composée ou encore de pommes de terre sautées, avec en dessert une panna cotta au miel, le tout pour 16 euros par personne.