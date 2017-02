Des produits manquent à la banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde

L'hiver c'est une période difficile à passer pour la banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde. En cette période la demande est forte et certains produits manquent à l'appel comme la farine ou les oeufs.

Le siège de la banque alimentaire de Bordeaux et de Gironde est situé près des bassins à flots à Bordeaux. C'est une véritable ruche où travaillent 17 salariés et de nombreux bénévoles. Particularité des banques alimentaires partout en France elles reçoivent des dons de particuliers ou des surplus de grandes surfaces non pas pour redistribuer directement mais pour fournir certaines associations ou mairies qui ensuite aideront les plus démunis.

Des bénévoles de la banque alimentaire © Radio France - Loick Guellec

Pas toujours facile de s'approvisionner

En cette période hivernale la demande est forte et certains produits manquent à l'appel. C'est le cas notamment de la farine en raison des mauvaises récoltes de céréales l'an dernier en France à cause de la météo. La viande aussi est difficile à trouver ou encore les oeufs car les directeurs de certaines moyennes et grandes surfaces n'en distribuent plus car ils estiment que çà pourrait être dangereux.

Un rôle social très fort

La banque alimentaire est un maillon essentiel de l'aide aux plus démunis.

Chaque personne aidée par la banque alimentaire représente une aide indirecte équivalente à 91 euros par mois donc une femme avec un enfant c'est 182 euros par mois, un couple de retraités aussi. Ce n''est pas négligeable. Jef Runel-Belliard président de la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde.