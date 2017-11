Algues et sauna sur roues, vedettes du salon "Respire la vie" à Poitiers

Le salon "Respire la vie" est de retour à Poitiers depuis vendredi et jusqu'à aujourd'hui. Pendant quatre jours, 180 exposants proposent des produits bio et bien-être au parc des expositions. L'occasion de découvrir les derniers produits à la mode dans ces domaines.

Pendant quatre jours, du vendredi 17 novembre au dimanche 19 novembre, le parc des expositions de Poitiers accueille le salon "Respire la vie". Un événement qui regroupe 180 professionnels du bio et du bien-être. De 10 à 19 heures, les visiteurs peuvent parcourir les allées du salon à la découverte des derniers produits en vogue.

Parmi ces produits, des cosmétiques à base de bave d'escargots, des produits d'entretien bio ou encore des méthodes de compostage. Les visiteurs se pressent dans les allées, et notamment autour de deux stands : celui du sauna sur roues et des produits à la spiruline.

Transporter son sauna derrière sa voiture

Au fond du parc des expositions, une petite maison en bois attire les curieux. C'est un sauna sur roues. Eddy Fruchard, charpentier, construit des "Tiny house", des maisons mobiles. Le concept vient des Etats-Unis. "C'est facilement transportable, on peut circuler partout en France, il suffit de les tracter, explique Eddy Fruchard. On respecte la réglementation pour véhicules légers c'est-à-dire ne pas dépasser les 3,5 tonnes."

Sa société est basée près de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Après les petites maisons, Eddy Fruchard, a eu l'idée de créer un sauna mobile : "Pendant les vacances, j'étais dans un sauna parce que j'adore ça et je me suis dit que c'était une bonne idée d'en faire un mobile pour se démarquer des confrères."

Une dame m'a par exemple contacté de Bretagne car elle souhaite proposer un sauna et un service de massages et veut pouvoir se déplacer d'événements en événements." - Eddy Fruchard, créateur du sauna mobile

Et depuis qu'il l'a lancé, il sent un engouement : "C'est assez prisé des professionnels : naturopathes, camping, gîtes, etc. qui voient de bonne augure cette solution de sauna transportable. Une dame m'a par exemple contacté de Bretagne car elle souhaite proposer un sauna et un service de massages et veut pouvoir se déplacer d'événements en événements."

Ce sauna sur roues existe en plusieurs tailles et le prix varie de 5 000 à 21 000 euros.

Micro-algues, grandes vertues

A l'autre bout du salon, un autre stand attire les regards : celui qui propose des produits à base de spiruline. "C'est une algue microscopique d'eau douce et tropicale," explique Antoine Loubignac. Cela fait 9 ans qu'il cultive et transforme cette algue en Loire-Atlantique. Il est venu au salon "Respire la vie" pour présenter ses produits : chocolats avec de la spiruline, de la spiruline en comprimé ou encore en paillettes.

La spiruline fait partie des derniers produits à la mode. © Radio France - Noémie Lair

C'est la tendance de ces derniers mois. Cette algue est réputée pour ses bienfaits d'après le producteur : "Sa principale caractéristique, c'est le fer, la magnésium et le calcium. On retrouve aussi des pigments de phycocyanine. Elle développe les cellules de moelle osseuse sur les organismes vertébrés. Ces cellules étant les précurseurs des globules blancs et des globules rouges, la spiruline augmente les défenses immunitaires."

Depuis deux-trois ans, on commence enfin à parler de la spiruline mais elle est exploitée depuis 2 000 ans par les hommes. Par exemple, les aztèques en consommaient pour son apport en protéines." - Antoine Loubignac, producteur de spiruline

"Ça fait trois ans que je connais cette société, je suis une cliente assez fidèle, raconte Lucile. J'ai goûté la spiruline sous toutes ses formes et associée au baobab et au chocolat, j'adore ! Et ça a des vertus très bienfaisantes."

Le producteur croule sous les demandes : "On se contente de faire seulement quelques présentations dans l'année parce qu'on a beaucoup plus de demandes que ce que l'on peut produire. Depuis deux-trois ans, on commence enfin à parler de la spiruline mais elle est exploitée depuis 2 000 ans par les hommes. Par exemple, les aztèques en consommaient pour son apport en protéines."