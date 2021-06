Des produits Weiss, Casino ou Pasquier rappelés par la DGCCRF

Un produit chimique, l’oxyde d’éthylène, a été retrouvé à une teneur supérieure à la limite maximum réglementaire dans certains lots de graines de sésame importées. Les contrôles de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ont depuis montré que d’autres produits (psyllium, épices…) étaient susceptibles d’être contaminés.

De nombreux produits sont donc rappelés, la liste est consultable en ligne. Parmi eux, des produits Weiss : le praliné sésame et bonbons de chocolat ganache yuzu sésame et le praliné cooking sésame 2,5 kg. Des produits Pasquier : les biscottes Bio aux céréales et les grilletines céréales et graines.