Des professeurs du collège Lezay-Marnésia quartier de la Meinau à Strasbourg ont découvert la situation au mois de décembre. Trois de leurs élèves dorment chaque soir dans des voitures ou sous des tentes depuis déjà plusieurs mois.

"Des élèves exemplaires et assidus"

"Ce sont des élèves absolument exemplaires, assidus et présents, difficile d'imaginer qu'après les cours ils se retrouvent à la rue. En tant qu'enseignant on a refusé cette situation, on s'est dit que c'était inacceptable! Depuis on sonne à toutes les portes pour que nos élèves aient un toit", a réagit Agathe Bertrand, professeur d'espagnol sur France Bleu Alsace. Dans un premier temps, les professeurs les ont hébergé puis ils ont monté une cagnotte sur internet pour payer des nuits d'hôtel.

Un abri avant la vague de froid

"On demande aux autorités des solutions pour ces élèves et leurs familles alors qu'une vague de froid approche. On est très inquiet, on demande des abris pour les nuits à venir", poursuit Agathe Bertrand "ce sont des familles de demandeurs d'asile, la plupart sont en France depuis plusieurs années".

Les professeurs se mobilisent avec des banderoles à 19h ce jeudi 22 février à Eckbolsheim.

La page Facebook de ces professeurs Un toit Pour Nos élèves

L'interview d'Agathe Bertrand sur France Bleu Alsace à réécouter là