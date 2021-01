Rassemblement à Vaison-la-Romaine pour réclamer la réouverture des salles de sport

Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée ce samedi à Vaison-la-Romaine pour réclamer "la réouverture immédiate" des salles de sport, de remise en forme et de danse fermées depuis des mois. Les professionnels alertent sur la dégradation physique et psychologique de leurs clients.

Plus un appel à l'aide qu'une démonstration de force. Une cinquantaine de personnes s'est retrouvée ce samedi place Montfort à Vaison-la-Romaine à l'appel d'un collectif de propriétaires, de gérants de salles et d'indépendants sportifs. Ces professionnels réclament "la réouverture immédiate" de leurs structures, fermées ou à l'arrêt depuis des mois en raison des règles sanitaires.

Nous avons tout mis en oeuvre pour respecter les règles sanitaires : un responsable de salle

Ils comprennent les décisions prises pour freiner la pandémie mais ils répètent que "toutes les mesures ont été prises pour permettre une poursuite des activité dans le respect des règles imposées" : désinfection des machines et des locaux, port du masque, gel à disposition, balisage au sol, régulation des passages au vestiaire, tapis individuels etc.

Le sport permet de mieux lutter contre les maladies et les virus...

Plusieurs de ces structures se retrouvent en grandes difficultés financières après des mois d'arrêt forcé. Mais au-delà des conséquences économiques -dont certains ne se relèveront pas- ces professionnels du secteur de Vaison-la-Romaine tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, la fermeture des salles et l'arrêt des activités aura de graves conséquences sur la santé physique et psychologique de leurs clients, petits et grands. Ils demandent à être intégrer dans la politique de prévention anti-Covid car "le sport est nécessaire à une bonne santé, il permet de mieux affronter les maladies."

A ce jour, aucune date de réouverture n'est avancée par le gouvernement. La dégradation de la situation sanitaire dans le Vaucluse (679 décès liés au Covid depuis le début de la pandémie en Vaucluse) et la menace des nouveaux variants ne présagent rien de concret avant plusieurs semaines...

Paroles de professionnels : le reportage de Daniel Morin à Vaison-la-Romaine Copier

Sandra Betty (salle de danse Le Pulse) : "on a plus le moral !" Copier

Stéphane et Bernard (2 habitués des salles de Vaison-la-Romaine) : "les salles de sport nous sont indispensables" Copier