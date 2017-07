Des projets de baignade en ville fleurissent un peu partout et à Strasbourg?

La baignade naturelle revient en force. La ville de Paris propose depuis le 17 juillet aux habitants de se baigner dans le bassin de la Villette. Quid de Strasbourg?

"C'est sûr que si on pouvait aller dans l'eau ça serait encore mieux", regrette une strasbourgeoise installée sur un transat les pieds dans le sable face à l'eau sur la plage de la presqu'île Malraux. Actuellement, il est seulement possible de faire du kayak ou du pédalo. "De toute façon l'eau n'est pas trop propre", répond une autre habituée des lieux. Pourtant, l'Agence régionale de santé a effectué des prélèvements dans l'Ill à Strasbourg pour une compétition en eau libre en septembre prochain et "les résultats sont bons", explique Clémence de Baudoin, technicien sanitaire de l'ARS "d'autres tests seront effectués cet été'".

La baignade autorisée dans l'Ill d'ici deux ou trois ans?

La qualité de l'eau ne suffit pas à autoriser la baignade. Il faut aménager les berges, revoir la navigation des bateaux, prévoir des maîtres nageurs. La balle est notamment dans le camp de l'Eurométropole. "Se baigner dans l'Ill c'est possible mais c'est très compliqué. On n'est pas prêt. Il y a énormément de contraintes de sécurité, c'est plus facile de surveiller une piscine ou un plan d'eau. Mais l'idée me plaît, elle est dans l'air du temps, et j'espère qu'on pourra vous annoncer d'ici deux ou trois ans qu'on pourra se baigner ds l'Ill", indique Claude Froehly vice-président de l'Eurométropole en charge des plans d'eau.

Pédalo et kayak sur la presqu'île Malraux à Strasbourg © Radio France - Maud Czaja

Nos voisins allemands et suisses ont pris un peu d'avance. Depuis quatre ans, la ville de Freiburg a aménagé une plage sur les rives de la Dreisam. Les Bâlois se baignent depuis des lustres dans le Rhin mais à leurs risques et périls car il n'y a pas de surveillance particulière.