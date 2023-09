Des propos transphobes dénoncés par une jeune employée transgenre du McDonald's de Segré-en-Anjou-Bleu

Une jeune femme née à Château-Gontier-sur-Mayenne dénonce des faits de discriminations et d'harcèlement au McDonald's de Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire). Syntia a 21 ans, elle dit avoir été victime de transphobie de la part de certains de ces managers. Les faits se seraient déroulés pendant plusieurs semaines au début de l'année.

ⓘ Publicité

Après avoir arrêté ses études, Syntia trouve un emploi au McDonald's de Segré en septembre 2022, en cuisine. Les premiers mois se passent bien, jusqu'en janvier dernier. Pour ne pas arriver trop en retard à la suite d'un rendez-vous médical, la jeune femme prend son service en étant maquillée au restaurant. Elle fait son coming-out trans.

"Au début du coming-out, ça se passait très bien avec mes collègues, raconte la jeune femme, jusqu'à ce que certaines personnes de la hiérarchie commencent à s'en mêler et que je me prenne des rappels à l'ordre pour le maquillage ou pour mon prénom sans cesse, des avertissements et beaucoup de remarques."

Travailler sans maquillage ou rentrer chez soi

Une consigne est notamment passée à tous les salariés du McDo : ils ont l'obligation d'appeler Syntia par son ancien prénom de garçon. Un jour, alors que la jeune femme a mis du rouge à lèvres, une responsable demande à Syntia de partir ou d'aller acheter du démaquillant au supermarché en face du restaurant. La jeune femme quitte donc le McDo et ne revient pas le soir.

Elle est convoquée pour répondre d'absence injustifiée et subit plusieurs remarques transphobes. Au début du mois de mars, le médecin de Syntia lui donne un arrêt de travail. La jeune femme saisit l'inspection du travail qui diligente une enquête, elle est accompagnée dans ses démarches par la CFDT et un avocat.

"Là, je me retrouve en arrêt de travail donc je ne peux pas travailler autre part et démissionner les arrangerait beaucoup trop, ça serait injuste de les laisser faire du harcèlement sans aucune conséquence. Ça permet de montrer qu'il y a des problèmes à ce niveau-là dans le milieu professionnel et il n'y a pas que moi à qui ça arrive en France, je pense."

Une audience de conciliation au prud'hommes est prévue le 13 novembre à Angers. Une plainte au pénal a aussi été déposée. Contactée, la communication de McDonald's France n'a pas répondu à nos sollicitations. Syntia demande 30.000 € à la chaîne de restauration rapide pour dommages et intérêts.