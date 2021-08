Des propriétaires de terrain de camping craignent l’expulsion à La Couarde-sur-Mer

44 propriétaires de parcelles privées accusent la mairie de La Couarde-sur-Mer et la préfecture de Charente-Maritime de revenir sur leurs engagements. Le terrain qu’ils occupent depuis les années 1980 a été reclassé en zone non-constructible.

Sur l'île de Ré, des propriétaires de parcelles privées redoutent d'être expulsés. C’est un problème récurrent sur beaucoup de communes de l'île. Des propriétaires de terrains achetés à bon prix à l'époque sont aujourd’hui incités à partir par l'Etat.

C’est le cas de la zone du fonds des Airs à la Couarde-sur-Mer. Une quarantaine de propriétaires y sont installés depuis les années 1980. Mais ces dernières années, la loi s’est durcie et leur occupation est maintenant remise en cause.

Une manifestation à Loix

Une cinquantaine de propriétaires se sont mobilisés ce lundi 26 juillet au centre-ville de Loix. Ils avaient notamment apporté une banderole géante sur laquelle on pouvait lire “non aux expulsions.”

Parmi eux, Lydia Lavaud, parisienne. Elle manifeste, car son mobile-home, installé au Fonds des Airs, est menacé. Lydia soutient pourtant avoir eu l'autorisation d'y vivre en 1994. “Je suis propriétaire et je viens quand je veux”, s'agace-t-elle.

Les mobil-homes n'auraient jamais été autorisés

Comme Lydia, de nombreux propriétaires possèdent également des mobil-homes sur la zone du Fonds des airs. Des installations “illégales” pour le maire de la Couarde Patrick Rayton. Selon lui, seules les caravanes avaient été autorisées à l’époque. Il accuse la municipalité précédente d'avoir laissé faire.

La réglementation a évolué

Dans le même temps, l’Etat rappelle que le terrain occupé présente désormais un risque de submersion. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) en vigueur sur la commune de La Couarde-sur-Mer a été renforcé en 2011, après les ravages de la tempête Xynthia. “On n'a pas eu une seule goutte après la tempête", rétorque pourtant Gilles, de l’association du Fonds des Airs.

"Nos installations sont légales"

Selon la présidente de l’association du Fonds des Airs Liliane Marchand, la préfecture et la mairie de la Couarde-sur-Mer avaient même participé à la création du quartier à l’époque. Elle les accuse aujourd’hui de revenir sur les accords conclus en 1984. “Quand on a des droits, on doit les conserver”, estime Liliane Marchand.

L’association du Fonds des Airs a porté l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers qui lui a donné tort. Elle a fait appel de la décision. La Cour d’appel de Bordeaux devrait rendre sa décision au cours de la rentrée prochaine.

Contactée pour la rédaction de France Bleu La Rochelle en quête de précisions sur ce dossier, la préfecture de Charente-Maritime a indiqué qu'elle ne souhaitait pas répondre à nos sollicitations.