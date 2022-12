Des protections périodiques en libre accès dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques

Le département des Pyrénées-Atlantiques s’engage à lutter contre la précarité menstruelle dans les collèges. Il s'agit de proposer aux collégiennes de disposer des protections hygiéniques gratuites et labellisées bio. Dans un premier temps ce dispositif est expérimenté dans six des 49 collèges publics du département . Un bilan d'étape est prévu avant une généralisation du dispositif.

Les premiers kits déjà distribués à Jeanne d'Albret à Pau

En Béarn, il s'agit des collèges de Monein, de Morlaàs et du collège Jeanne d'Albret de Pau. Chaque établissement va être équipé de deux distributeurs de protection périodiques en accès libre, avec des serviettes et des tampons.

Un travail est engagé aussi autour des premières règles en lien avec les infirmières des collèges qui pourront fournir des "kits premières règles".

"Je sais qu'on peut aller prendre des serviettes s'il y a besoin, commente une collégienne en classe de 4ème à Jeanne d'Albret. Je trouve ça un peu inutile parce que moi je n'oserais même pas en prendre. J'ai du mal à en parler, ça m'énerve, ça me dégoûte, ça gâche la vie." À l'inverse, d'autres adolescentes qui sont dans sa classe sont plus enthousiastes.

Mathylde a une sœur qui a reçu le kit : "Il y a une petite pochette et ça explique des choses. Tu as une serviette, un tampon. Si dans ta famille tu as du mal à en parler, ce kit ça peut aider à comprendre ce qu'il se passe dans ton corps." À côté d'elle, Jade approuve parce que "si entre copines on n'en a pas, c'est bien s'il y en a à l'infirmerie ou aux toilettes, je trouve ça utile."

Tabou ou pas tabou ?

Un travail de sensibilisation des collégiennes mais aussi des collégiens va être mené pour tenter de faire tomber le tabou des règles. Sur ce sujet, les avis divergent. Jade n'a pas de difficultés à en parler : "Si je n'ai pas de serviette, je demande à mes copines. Avec ma mère, ça ne me dérange pas. Avec mon père, je n'en parle pas trop par contre !"

Mathylde confie qu'elle n'a pas encore ses règles mais qu'elle a hâte : "Pour moi, j'ai l'impression que si je les ai, je vais grandir." Elle ajoute : "Ça dépend de ce que tu penses de toi. Si tu penses que les règles c'est mauvais, tu ne vas pas en parler. Si tu penses que pour une fille c'est normal d'avoir ça, tu vas en parler normalement." Corentin, dans la même classe que Mathylde et Jade écoute la conversation : "Ça ne me concerne pas forcément parce que je pense que les filles ont moins de mal à en parler à des filles qu'à des garçons."

En France, cette précarité menstruelle concerne près de 2 millions de femmes pour qui l’accès aux protections hygiéniques est difficile ou impossible pour des raisons financières. En milieu scolaire, l’absentéisme au motif de la précarité menstruelle touche plus de 130.000 jeunes filles par an.