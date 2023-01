Des publicités lumineuses éteintes à Nancy pour dénoncer le gaspillage énergétique

"Laisser ce panneau allumé quand on nous demande la sobriété, c'est absurde" : vous lisez peut-être ce message en vous promenant dans les rues de Nancy ce samedi. Plus d'une centaine de panneaux publicitaires lumineux ont été éteints vendredi 13 janvier en soirée par des militants de Greenpeace et d'Extinction Rébellion. Ils dénoncent le gaspillage énergétique et la pollution visuelle publicitaire.

"Nous avons œuvré concrètement aux efforts de réduction de consommation d’électricité", indique le groupe Extinction Rébellion dans un communiqué : "A l’heure où les Français.es peinent à payer leurs factures énergétiques, il est injustifiable que de l’énergie soit gaspillée pour éclairer des panneaux publicitaires".

Les militants ont lancé une pétition au niveau local à destination de la métropole du Grand Nancy. Les deux groupes nancéiens demandent notamment l'extinction des panneaux lumineux et écrans publicitaires en continu, l'extinction des vitrines et enseignes lumineuses dès la fermeture du magasin et l'extinction des lumières des bureaux dès leur fermeture.