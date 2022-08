Des puits en sommeil depuis 30 ans rouverts à Pontailler-sur-Saône pour faire face aux besoins en eau potable

Avec la sécheresse, obtenir de l'eau potable n'est plus si simple. Preuve en est, des restrictions sont toujours en vigueur partout en Côte-d'Or afin de limiter la consommation de l'eau et éviter tout manque. Selon l'Agence Régionale de Santé, l’approvisionnement en eau devient fragile dans certaines zones du département. C'est le cas pour les communes de Talmay, Saint-Sauveur, Vonges, Perrigny-sur-l'Ognon, Maxilly-sur-Saône, Heuilley-sur-Saône et Pontailler-sur-Saône. Pour faire face, le syndicat des eaux a obtenu l'autorisation de rouvrir deux puits mi-juillet.

Une réouverture anticipée depuis des années par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau et d'assainissement du bassin versant de la Vingeanne de la Saône et de l'Ognon, le Sisov. "Il y a deux ans, on a bien cru qu'on allait restreindre l'accès à l'eau potable", raconte Jean-Paul Delfour, maire de Perrigny-sur-l'Ognon et président du syndicat.

C'est ça qui nous sauve

Face au débit en baisse des deux puits utilisés dans le secteur de Pontailler-sur-Saône, il est alors décidé de les nettoyer et analyser la qualité de l'eau de deux autres mis en sommeil depuis plus de trente ans. "L'eau des puits qui n'était pas conforme il y a plus de trente ans, était avec les nouveaux standards de l'ARS, désormais conforme", ajoute Jean-Paul Delfour.

Il obtient ainsi l'autorisation mi-juillet de les rouvrir et de puiser l'eau. Une ressource en eau supplémentaire pour les sept communes "qui nous permet de passer cet épisode de sécheresse préoccupante" avec un apport de 35 mètres cube par heure. "C'est ça qui nous sauve à mon avis."

Un troisième puit en projet

La réouverture de ces deux puits est autorisée par l'ARS jusqu'à la fin de l'année, mais le syndicat milite pour une autorisation permanente pour faire face à la hausse de besoins en eau dans les années à venir. "D'ici 2050, les besoins ne seront plus les mêmes alors il faut anticiper", précise Jean-Paul Delfour.

Ainsi, l'élu a lancé le projet de construire un nouveau puit à proximité des autres pour aller davantage puiser l'eau qui est bel et bien présente. "On en est qu'à la phase d'étude. On espère qu'il verra le jour d'ici un an", précise le président du Sisov.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

- © Visactu