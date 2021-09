Des purificateurs d'air dans les cantines des écoles de Carpentras

A Carpentras, des purificateurs d'air sont installés dans les 20 restaurants scolaires de la commune. Toutes les classes des écoles primaires et maternelles sont aussi équipées de capteurs de CO2. 150 classes ont été équipées depuis le printemps. Des purificateurs sont aussi installés dans les cantines car au moment du repas les enfants ne portent plus le masque. La mairie de Carpentras est la seule commune de Vaucluse a faire cet effort financier de 22.000 euros pour "apaiser" la rentrée. La mairie de Carpentras envisage l'installation d'autres purificateurs d'air dans les dortoirs de maternelle ou aux classes.

La cantine est une zone sensible car les enfants mangent sans masque

Dans le brouhaha de la cantine, le petit bourdonnement du purificateur d'air ne s'entendra pas. Le boitier de 60 cm est accroché hors de portée des enfants au mur des 20 restaurants scolaires de Carpentras. Le directeur de la Vie Educative de Carpentras explique que "si les enfants portent le masque dans les classes, les réfectoires sont une zone sensible". Didier Landy ajoute que les purificateurs choisis sont aussi utilisés en milieu hospitalier. Il précise que l'appareil "n'aspire pas l'air. Ca crée un flux d'oxygène froid qui ionise l'air. Une lampe UV détruit aussi bactéries et virus". Les purificateur ne diffusent aucun produit et les enfants ne sont pas exposés au rayonnement UV de l'appareil.

750 euros par appareil sans aucune aide de l'Etat

le maire de Carpentras précise que "c'est le rôle de la collectiovité de prendre soin des enfants et du personnel des écoles". Mais Serge Andrieu souligne que "750 euros par purificateur, il y en a pour quelques euros... C'est la municipalité qui paye 22. 000 euros. Nous avons absolument rien de l'Etat, même pas de félicitations ni d'encouragements aux autres communes pour installer ces appareils"

Ministre sceptique mais c'est mieux que rien pour le maire

Le ministre de l'éducation assure que "l'Etat sera présent en appui au cas par cas pour les collectivités qui n'ont pas les moyens" mais sur France Inter, Jean Michel Blanquer doute de l'efficacité des appareils : "certains purificateurs sont utiles, d'autres ne le sont pas. C'est beaucoup mieux d'ouvrir les fenêtres des écoles". Le maire de Carpentras lui rétorque que "même si ce n'est pas efficace à 100%, par rapport à rien, il y a déjà quelque chose !"

Toutes les classes de Carpentras sont aussi équipées d'un détecteurs de CO2 soit 150 au total. La mairie de Carpentras réfléchit à la pose de purificateurs d'air dans les dortoirs de maternelle ou aux classes