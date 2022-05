Des Pyrénées vers Auschwitz en passant par la Creuse : un périple mémoriel de 3.000 km à vélo

Un jeune de 27 ans est en train de traverser toute l'Europe à vélo pour rejoindre le camp d'Auschwitz en Pologne. Sur les traces de la Seconde guerre mondiale, il rencontre enfants et habitants pour porter un message d'espoir et récolter des fonds. Il vient de faire étape en Creuse.

A 27 ans, Fabien Devilliers a démissionné de son travail pour se lancer dans un long périple à vélo de 3.000 km. Il est parti des Pyrénées atlantiques le 24 avril pour rejoindre la Pologne en trois mois. Ce "pèlerinage mémoriel" à travers l'Europe l'a mené sur les chemins de Creuse, où il a fait étape lundi 9 mai.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

ECOUTEZ : Pourquoi se lancer dans un tél défi ? La réponse de Fabien Copier

Au-delà du défi sportif, Fabien pédale pour honorer le devoir de mémoire. Symboliquement, son itinéraire relie le camp d'internement de Gurs dans le Béarn au camp de concentration d'Auschwitz en Pologne. "L'idée est née il y a huit ou neuf ans quand j'étais conseiller municipal en Corrèze, raconte-t-il. Je m'occupais des cérémonies et commémorations mais je ne me sentais pas très touché. Pour moi, cette histoire était loin. Pour mieux comprendre et me sentir concerné, je voulais aller sur place à la rencontre des gens et des lieux. J'ai appris énormément de choses : je ne connaissais pas le camp de Gurs par exemple."

Je ne fais pas cette aventure pour le côté sombre de l'histoire

Sur la route, il collecte des fonds au profit de l'Unicef et en profite pour partager son engagement avec les jeunes. Mardi matin, il a par exemple discuté avec les écoliers de Saint-Victor-en-Marche près de Guéret : "Je ne fais pas cette aventure pour le côté sombre de l'histoire mais pour le côté rayonnant : les résistants, la résilience des déportés qui ont dû refaire leur vie après la guerre. A nous en tant que jeunes d'entretenir cet espoir pour inventer le monde de demain."

Fabien Devilliers prend le temps d'échanger avec les enfants sur sa route, comme ici à l'école de Saint-Victor-en-marche en Creuse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

ECOUTEZ - Fabien à la rencontre des enfants de Saint-Victor-en-Marche Copier

Bien accueilli en Creuse

Ses étapes font une soixantaine de kilomètres chaque jour. Son vélo, baptisé Tornado en référence au fidèle destrier de Zorro, est bien chargé : il pèse trente kilos, dont vingt de bagages. Fabien s'arrête chaque soir chez des habitants au gré des rencontres. Il aime également partager sa route avec ceux qui le souhaitent. Mardi matin, une poignée de Creusois l'ont suivi pendant les 41 kilomètres qui les séparaient d'Aubusson. Ils sourient : "J'aime sa façon de s'engager à travers le sport !"

Jean-Marie et sa compagne Nathalie ont hébergé Fabien : "On aime participer à ce genre de chose. C'est normal et ça va lui donner du baume au cœur pour la suite. Quand on voit la situation politique actuelle, on ne peut que se sentir concerné par ce genre de chose."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mercredi 11 mai, il reprendra la route pour l'Auvergne : il passera par Clermont-Ferrand, puis Lyon, la Haute-Savoie, le Doubs, le Jura, Strasbourg et il traversera l'Allemagne avant de rejoindre la Pologne. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez rouler un bout de chemin avec lui ou l'héberger.

ECOUTEZ - Fabien lors de son étape creusoise entre Saint-Victor-en-Marche et Aubusson Copier