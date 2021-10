Des QR Codes sur les compteurs Linky en Gironde pour être dépanné plus rapidement

Depuis le mardi 5 octobre, Enedis équipe les compteurs Linky de la zone Aquitaine Nord (Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne) d'un QR Code. Il est utilisable en cas de panne d'électricité pour en diagnostiquer les causes et éventuellement appeler l'assistance. Une première en France.

C'est dans une petite boutique, près de la rue Judaïque, à Bordeaux, que le premier QR Code aura été posé en France sur un compteur Linky, ce mardi 5 octobre. La Gironde est le premier département à tester cette expérimentation qui doit aider les clients d'Enedis en cas de panne d'électricité.

7.000 compteurs Linky en Gironde vont désormais être équipés d'un QR Code dans les trois prochains mois. © Radio France - Thomas Vichard

Il suffit alors de scanner le code avec son téléphone portable pour arriver sur une page web avec un tutoriel vidéo "et réaliser les premiers gestes de diagnostique de la panne", explique Marie-Hélène Brel-Bert, chargée d'expertise client chez Enedis Aquitaine Nord.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

7.000 compteurs linky équipes d'ici janvier

Une manière selon elle "d'oeuvrer pour aider les clients d'Enedis". "Quand on est en panne d'électricité, c'est une situation anxiogène. Donc on se précipite dans nos documents, on cherche une facture, un numéro de téléphone et on n'appelait pas forcément toujours le bon interlocuteur. Là, toutes les informations essentielles sont compilées", détaille Marie-Hélène Brel-Bert.

7.000 compteurs doivent être équipés d'un QR Code pendant les trois prochains mois, en Gironde donc, mais aussi en Dordogne, et dans le Lot et Garonne. Enedis va mesure d'ici janvier le nombre de visites sur la page du site pour éventuellement pérenniser cette expérimentation.