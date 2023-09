Code la route : "des questions plus intelligibles et moins alambiquées" pour le nouvel examen

Nouvelles questions simplifiées, nouvelles images de drone, mais toujours 40 questions, l'examen du code de la route fait peau neuve pour plus de sécurité sur la route. Les 1.037 questions sont renouvelées à partir de ce mardi avec un objectif affiché : "s'assurer que les futurs automobilistes maitrisent les règles de bases" et en finir avec les questions pièges ou alambiquées. Sur France Bleu Paris et France 3 Paris, Florence Guillaume, délégué interministérielle décrypte ce nouveau code de la rue, qu'elle a testé et réussi!

Des questions plus simples, mais pas forcément un code de la route "plus facile" assure Florence Guillaume qui veut "que la difficulté réside dans la réponse et pas dans la question elle-même. On a travaillé avec un professionnel de la simplification du langage". Ainsi, finis les double-tournures négatives, les phrases trop longues, le participe présent ou des termes trop complexe comme "anneau" pour parler d'un rond-point. "Faut pas rajouter du stress au stress, il faut des questions très lisibles, intelligibles, claires".

"Simplifier le vocabulaire et intégrer des questions sur les nouvelles mobilités"

Autre enjeu de ce nouvel examen du code de la route : s'adapter aux nouveaux usages sur la route. "On se met à la place de l'enfant qui traverse, du conducteur de trottinette, parce qu'en 2022 vous avez plus de morts à pied, et en deux-roues."

Repasser son permis tous les cinq ans ? Revoir le code oui, mais le repasser régulièrement, non. La déléguée interministérielle à la sécurité routière mise sur prévention et la jeunesse. "L'année prochaine on va mettre en place le pré-code, pour renforcer les attestations scolaires de sécurité routière passées en 5e et 3e".

Des formations en ligne fin 2024

Florence Guillaume annonce aussi la création de formations en ligne pour les candidats volontaires. "On va mettre en place à partir de la fin d'année prochaine, un e-learning centré sur les nouveaux panneaux" accessibles à tout le monde pour recycler ses notions.

Les entreprises ont "un vrai rôle à jouer" estime par ailleurs la déléguée interministérielle rappelant que les accidents de la route, c'est le premier risque professionnel de mortalité.

Si on est tous égaux devant le code de la route, ce n'est pas vraiment le cas derrière le volant. Florence Guillaume le reconnaît volontiers, il est "plus difficile de passer son permis à Paris, en même temps si on a fait l'épreuve du rond-point de l'étoile, on est paré!"