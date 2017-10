"Des radars leurres vont arriver en Sarthe" Juliette Part, directrice de cabinet à la préfecture

Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe vient d'annoncer l'arrivée en 2018 dans le département de radars "leurres"; des faux radars pour faire ralentir les automobilistes.

A la veille du week-end de changement d'heure et d'une campagne de communication de la sécurité routière sur le "bien voir pour être vu", Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe était notre invitée ce vendredi. A cette occasion, elle nous a annoncé l'arrivée de radars "leurres" en Sarthe en 2018.

Des faux radars en Sarthe en 2018

"Il y aura de nouveaux radars en Sarthe" nous a confié Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, "alors je ne peux pas vous dire les emplacements, mais nous allons avoir des radars leurres en 2018 sur deux itinéraires. Nous allons positionner plusieurs boîtiers, sur une route départementale sur plusieurs kilomètres et par exemple dans ces cinq boîtiers, un seul disposera d'un radar et ce radar pourra être déplacé sur l'ensemble de l'itinéraire. Cela oblige les automobilistes à faire preuve de vigilance sur l'ensemble du trajet car ils ne savent pas dans quel boîtier se trouve le radar. Ça les force à être vigilant et à ralentir. Je pense que ça va être des outils qui vont avoir un effet très important pour la baisse de l'accidentologie".

Bien voir pour être vu

Plusieurs contrôles des phares auront lieu ce week-end en Sarthe notamment à Mamers et sur l'agglomération du Mans. Juliette Part, la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe rappelle que "par exemple, un feu de voiture déréglé de 1% augmente les difficultés de visibilité par 50 et réduit la distance de visibilité de 50 mètres".