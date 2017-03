Des randonneurs dénoncent la multiplication des croix religieuses sur les sommets catalans

Depuis quelques années les croix catholiques ont tendance à fleurir sur les sommets des montagnes dans les Pyrénées-Orientales. Certains randonneurs dénoncent ce phénomène et demandent aux autorités de faire respecter le principe de laïcité, notamment au Carlit, point culminant du département.

Est-il normal d'ériger des croix religieuses sur les sommets des montagnes dans les Pyrénées-Orientales? Il y a bien la croix du Canigou qui fait partie de l'histoire et que personne ne conteste, mais depuis quelques années, les randonneurs constatent que de nouvelles croix apparaissent sur les sommets. Certaines sont discrètes, d'autres beaucoup moins.

Ce phénomène est dénoncé, au nom de la laïcité, par certains randonneurs, comme le journaliste et photographe catalan Georges Bartoli. Ce dernier a adressé un courrier au préfet du département pour lui demander des explications.

Georges Bartoli dénonce notamment la présence d'une nouvelle croix qui est apparu il y a un petit peu plus d'un an au sommet du Carlit, lieu symbolique puisqu'il s'agit du point culminant du département. Cette croix catholique assez imposante de 1m 80 de haut a été transportée sur place par hélicoptère et érigée par des militaires de l'armée française. On y voit dessus l'insigne des parachutistes. C'est pour cette raison que Georges Bartoli a également adressé son courrier au ministère de la défense.

La nouvelle croix installée au sommet du Carlit - Hervé Pano

Selon nos informations, l'armée avait au préalable demandé une autorisation à la mairie d'Angoustrine (le sommet du Carlit figure sur le territoire de cette commune). La maire d'Angoustrine a confirmé à France Bleu Roussillon avoir à l'époque donné un accord verbal aux militaires.

Ce n'est pas le seul exemple de nouvelle croix dans le département. Plusieurs autres ont été installées ces dernières années, notamment au Cambre d'Aze et au Roc Blanc prés de l'Ariège. Pour le moment le photographe Georges Bartoli n'a pas obtenu de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales.

Réaction du photographe Georges Bartoli Partager le son sur : Copier