Des randonneurs partent sur les traces de l'ours dans les Pyrénées

L'association Pays de l'Ours-L'Adet organise des sorties et des ateliers autour de l'ours et constate que le mammifère attire les touristes dans les Pyrénées. Le nombre de randonnées sur ce thème pourrait ainsi augmenter.

Hospice de France, Bagnères-de-Luchon, France

L'ours intrigue les touristes dans les Pyrénées. L'association Pays de l'Ours-L'Adet a mis en place un certain nombre d'animations pour sensibiliser les gens au mode de vie de l'ours, son histoire dans les Pyrénées. Les randonnées prévues chaque semaine sont complètes avec une dizaine de participants. L'association envisage d'augmenter le nombre de randonnées pour répondre à la demande croissante.

Alain Reynes est le directeur de l'association. Il affirme que la curiosité autour de l'ours est réelle, c'est pour cela que les touristes sont nombreux à s'inscrire aux randonnées : "On manque plus d'offre que de demande. On est quasiment les seuls à proposer ce type de sorties et on en ajoute une hebdomadaire par an depuis trois ans. Il pourrait y en avoir d'autres. Sur les sorties à la journée, on a majoritairement des gens qui viennent de loin exprès pour ça, pour mieux connaître cette espèce."

Cette forme de tourisme autour de l'ours n'est pas bien vue par le président de la chambre d'agriculture d'Ariège, Philippe Lacube : "Le tourisme pyrénéen est familial, pour le côté bucolique. Les touristes viennent pour voir la montagne, les vaches, les brebis. C'est d'abord ça que viennent chercher les touristes dans les Pyrénées."

Le guide Adrien présente un arbre griffé par un ours © Radio France - Marion Aquilina

Le lundi 12 août, quatorze randonneurs ont passé trois heures sous la pluie, à découvrir la vie de l'ours, dans les environs de Bagnères-de-Luchon. Cette randonnée sur les traces du plantigrade a séduit la famille de Delphine venue de Sauveterre-de-Comminges : "Le sujet de l'ours n'est pas problématique mais je voulais me faire ma propre opinion et sensibiliser mes enfants au sujet de l'ours." Cela fonctionne puisque ses enfants ont trouvé des poils d'ours sur le tronc d'un arbre. Anaël et Néphéline ont eu l'impression d'apprendre plein de choses : "Les ours ont des poils soyeux et fins, ils ne se grattent que sur les arbres qui sont droits et sur le chemin."

L'autre découverte majeure pour les randonneurs c'est de constater que l'ours vit en forêt, tout près de nous. Bernard est un passionné originaire de Tours : "Je pensais qu'il fallait faire des kilomètres en montage comme dans la région de Melles, là on est parti du parking il y a une heure et on est sur un chemin où passent des ours." Celui qui partage ses connaissances sur l'animal c'est Adrien, guide qui fait partie de l'association Pays de l'Ours-L'Adet : "L'idée c'est d'apporter de l'information, les gens peuvent ainsi mieux comprendre l'animal, comprendre pourquoi on a fait ces réintroductions d'ours dans les Pyrénées." Aujourd'hui, selon l'association, il y aurait une quarantaine d'ours dans le massif.