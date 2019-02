Des rassemblements contre l'antisémitisme ce mardi dans le Loiret

Loiret, France

Y-aura-t-il du monde ce mardi pour répondre à l'appel à "l'union contre l'antisémitisme" lancé par dix-neuf partis politiques en France ? Des rassemblements sont organisés à Paris à 19 heures ce mardi et dans la plupart des grandes villes de France.

Le maire de Montargis appelle à se rassembler en fin de matinée

Dans le Loiret, le maire de Montargis Benoît Digeon et son conseil municipal "s'associent à l’appel lancé par l’association des Maires de France et condamnent avec la plus grande fermeté des actes qui n’ont pas leur place dans la République Française". Un rassemblement est donc organisé ce mardi devant l’hôtel de ville de Montargis à 11h50.

A Orléans, rendez-vous à 19 heures

A Orléans, le rassemblement, initié par le Parti socialiste, rejoint par de nombreux autres partis politiques (de la France Insoumise aux Républicains, en passant par LREM, le Modem, le PCF...etc) a lieu à partir de 19 heures, place de la République : "les actes antisémitiques se sont dramatiquement multipliés au cours de l’année 2018. ça suffit ! L’antisémitisme n’est pas une opinion, mais un délit."

A Blois aussi

A Blois, préfecture du Loir-et-Cher où une quarantaine de tags antisémites avec des croix gammées, ont été découverts la semaine dernière sur un chantier, un rassemblement contre l'antisémitisme est également prévu à 19 heures ce mardi, place de la Résistance.