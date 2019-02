Des rassemblements contre l'antisémitisme prévus ce mardi soir en Seine Maritime et dans l'Eure

Après les nombreux actes antisémites perpétrés ces derniers jours, une vingtaine de mouvements et d'organisations politiques appellent à se rassembler dans les grandes villes de France. Ils auront donc également lieu à Rouen, au Havre et à Evreux.

Des rassemblements en Seine-Maritime et dans l'Eure

Au Havre, les personnes qui veulent se rassembler le pourront dès 18 heures sur la place de l'Hôtel de Ville. A 19 heures, la manifestation débutera à Rouen devant la mairie et à Evreux à la même heure place du Miroir d'eau. A Dieppe, le rendez-vous est à 18h30 place François Mitterrand. La maire de St Valéry en Caux, Dominique Chauvel, appelle également au rassemblement à la mairie à 19 heures.

Des actes antisémites qui se multiplient ces derniers jours

Le nombre d'actes antisémites a fortement augmenté en 2018. 541 faits de menaces et de violences antisémites ont été constatés contre 311 en 2017. Une hausse de 74%. Christophe Castaner a annoncé ce chiffre à l'issue d'un week-end marqué par de nombreux actes antisémites. L'arbre hommage d'Ilan Halimi, ce jeune mortellement blessé en 2006 par le Gang des Barbares, a été scié à St-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne (91). Des affiches représentants le visage de Simone Veil ont également été taguées de croix gammées à Paris. Plusieurs dizaines de stèles du cimetière juif de Quatzenheim -80 selon la préfecture du Bas-Rhin- ont été profanées dans la nuit de lundi à mardi.

La semaine dernière, le rabbin de Rouen Chmouel Lubeki avait réagi sur France Bleu à l'augmentation de ces actes antisémites. C'est dans les grandes villes que l'antisémitisme est le plus important à Paris et à Lyon notamment "car la communauté juive y est plus importante" selon lui. "Malheureusement la mémoire est courte et les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne se permettaient pas avant". Il a été agressé verbalement très violemment et s'en souvient encore : "On m'a dit qu'ils tueraient mes enfants comme Mohammed Merah l'a fait à Toulouse"

Chmouel Lubeki n'a pas été agressé physiquement depuis un bon moment : "Je me promène avec mon habit et ma kippa et je n'ai pas eu de problèmes" mais il se souvient d'une attaque très violente dans la rue à Rouen : "J'ai reçu un coup de poing dans la figure un dimanche matin sur la rue Jeanne d'Arc, de nombreux amis également sont dans mon cas".