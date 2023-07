Des rassemblements dans plusieurs villes du Poitou contre les violences envers les élus

Président du département, de la région, sénateur et préfet étaient réunis autour de la maire de Poitiers pour dénoncer les violences envers les élus

Dénoncer les attaques contre les élus et appeler à la fin des violences. Des rassemblements ont eu lieu ce lundi midi dans plusieurs villes du Poitou, à l'appel de l'Association des maires de France et en soutien à Vincent Jeanbrun l'édile de l'Haÿ-les-Roses dont le domicile a été attaqué ce week-end. Élus et habitants se sont retrouvés notamment à Niort, Fontaine le conte, Bressuire, Jaunay-Marigny ou encore Chenevelle.

ⓘ Publicité

Une centaine de personnes à Poitiers

Le plus gros rassemblement dans le Poitou était à Poitiers où une petite centaine de personnes se sont retrouvées devant l'hôtel de ville. Autour de la maire, Léonore Moncond'huy, on a pu voir le préfet de la Vienne Jean-Marie Girier, le président de la région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset, le président de la Vienne Alain Pichon, le sénateur Bruno Belin et la députée Lisa Belluco. Après une prise de parole de l'édile de Poitiers, les personnes présentes ont entonné une Marseillaise.

Devant l'hôtel de ville, tous ont dénoncé ces violences. "Les tensions qui sont assez fortes dans la société actuellement rejaillissent souvent sur les élus. Donc oui, il y a un contexte de tension, parfois de violence, qui se manifeste depuis le début du mandat" explique Léonore Moncond'huy. Ces comportements interrogent aussi la députée de la Vienne, Lisa Belluco, sur le rôle aujourd'hui des élus. "Il y a des habitantes et habitants qui me disent à quoi cela sert de voter pour vous alors que vous ne pouvez même pas voter à l'Assemblée nationale. Il faut redonner la juste place aux élus, qu'ils puissent porter la parole des habitants et que cela ait un effet. Sinon, à quoi cela sert de les respecter ?".

Certains demandent également un renforcement des sanctions. "Il faut qu'arme soit la loi. On a vu avec ce maire de Saint-Secondin, menacé par un administré, que l'homme a été condamné à 200 euros d'amende et 120 heures de travail d'intérêt général. C'est je pense très insuffisant », déplore Bruno Belin, sénateur de la Vienne. Les élus présents ont aussi appelé à l'apaisement, après ces nuits de violences urbaines.