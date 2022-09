Les habitants, les élus et les personnels de santé sont invités à se réunir pour défendre l'avenir des hôpitaux des Hautes-Pyrénées. La CGT appelle à manifester devant l'hôpital de Tarbes dès 10h.

Des rassemblements pour soutenir les hôpitaux à Tarbes et Lannemezan

Plusieurs rassemblements sont prévus ce jeudi matin devant les hôpitaux de Tarbes et de Lannemezan. C'est une mobilisation lancée par le syndicat CGT. Cette matinée de manifestations s'inscrit dans le cadre d'une journée nationale d'actions des personnels de la santé et de l'action sociale. Le rendez-vous est fixé à 10h devant le hall d'entrée de l'hôpital de Tarbes, à 12h devant l'hôpital de Lannemezan. Une cinquantaine de manifestants étaient réunis dès 10h devant l'hôpital de Tarbes pour défendre les hôpitaux de Tarbes et Lourdes. Par ailleurs, un collectif a également organisé un rassemblement à 10h devant l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre.