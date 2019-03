Des rats à Brive : ils ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus visibles

Non, il n'y a pas de plus de rats qu'avant à Brive alors que des signalements sont régulièrement faits auprès des services de la ville. Les rongeurs sont simplement plus visibles et il y a des précautions à prendre pour ne pas les attirer chez soi.

Brive-la-Gaillarde, France

Alors que le printemps arrive, les rats auraient-ils tendance à se montrer davantage à Brive ? A la sortie de l'hiver, ils trouvent probablement un peu moins de nourriture dans les égouts et pointeraient ainsi légèrement plus le bout de leur nez dehors pour trouver de quoi se mettre sous la dent.

Trois rats pour un habitant

Le service hygiène et santé de la ville de Brive est en tout cas régulièrement alerté, lui qui recense environ 200 appels d'habitants par an. Une chose est à peu près sûre : les rats ne sont pas plus nombreux aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. " On estime qu'il y a trois rats pour un habitant, que ce soit à Brive ou au niveau national " pose Jean-Pierre Tronche, maire adjoint en charge de l'action sociale. Mais, ce qui pourrait expliquer qu'on les voit un peu plus qu'à une époque relève de la structure des réseaux. " Sur les anciens égouts, bâtis avec des bétons plus ou moins poreux, il y avait quelques aspérités. La nourriture stagnait un peu et les rats trouvaient de quoi manger " continue l'élu, " et, aujourd'hui, avec les égouts à paroi interne lisse et les flux d'eau importants, tout est lavé rapidement et les rats ne trouvent plus à manger. Fatalement, ils remontent en surface car ils savent que l'homme a toujours été son fournisseur historique ".

"Etre très prudent sur ce qu'on laisse à l'extérieur"

Dès qu'un trou se présente, les rats sortent à la recherche de nourriture et sont notamment attirés par les composteurs présents dans les jardins. " Attention à ce que votre composteur soit bien hermétique et qu'il soit toujours fermé " prévient Didier Rigot du service hygiène et santé de la ville de Brive. Autre élément qui attire les rats : les poulaillers. " Le poulailler doit être bien isolé, c'est à dire fermé, couvert et construit sur béton siphonné. C'est la réglementation et un arrêté municipal précise tout cela " poursuit celui qui est technicien depuis treize ans au sein du service. Les gamelles pour chat ou chien laissées dehors, ou le pain qui traîne, sont aussi des éléments à même de susciter les convoitises du rat. " Il faut être très prudent sur ce qu'on laisse à l'extérieur " résume Jean-Pierre Tronche. Il faut aussi bien veiller ce que les rats ne puissent pas sortir de canalisations éventuellement abîmées.

Une conséquence des importants travaux de voirie ?

Un autre élément pourrait, peut-être en partie, expliquer que les rats sortent ces temps-ci dans des lieux où les habitants n'avaient pas l'habitude d'en voir. Il s'agit des importants chantiers de voirie qui ont lieu en ce moment à Brive, et notamment pour le réseau de chaleur. Ils peuvent déstabiliser admet Jean-Pierre Tronche. " _On touche à leur habitat naturel. On casse, ça vibre, etc. et ils sont donc dérangés_. Le rat se sert des égouts comme d'un métro. Quand c'est brouillon quelque part, ils prennent le métro, vont ailleurs puis reviennent un peu plus tard ". En prévention, le service effectue des opérations de dératisation sur le domaine public mais n'intervient jamais à ce titre chez les particuliers. En revanche, en cas de rat chez soi, un agent municipal peut se déplacer pour faire un diagnostic et dispenser des conseils. A charge ensuite à tout un chacun de prendre les mesures en conséquence.